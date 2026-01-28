본문 바로가기
[날씨]영하권에 강풍까지…29일 매서운 겨울 추위

세종=강나훔기자

입력2026.01.28 20:26

중부 낮에도 영하권
제주·울릉도 눈 예상

목요일인 29일에는 영하권 기온에 강한 바람이 더해지며 강추위가 이어지겠다.


아침 최저기온은 -15~-3도, 낮 최고기온은 -3~7도로 예보됐다. 한파특보가 발효된 중부지방과 경북권은 당분간 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어지고 낮 기온도 영하에 머물 전망이다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 충남권·전라권·제주도는 가끔 구름이 많겠다. 새벽부터 오전 사이 충남 남부 서해안과 전라 서해안에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리겠고, 오후부터 밤 사이 제주도에는 비나 눈이 내릴 것으로 보인다.


30일까지 예상 적설량은 울릉도·독도 10∼20㎝, 제주도 산지 1∼5㎝, 제주도 중산간 1㎝ 미만이며, 예상 강수량은 제주도 5㎜ 안팎이다.


바다의 물결은 동해 앞바다 1.0∼2.5m, 서해 앞바다 0.5∼2.0m, 남해 앞바다 0.5∼1.5m 수준이며, 해안선에서 약 200㎞ 떨어진 먼바다는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예측됐다.




강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
