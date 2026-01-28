본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

한림대, 'M-Campus@횡성 지역문제해결 프로젝트' 결과발표회 개최

이종구기자

입력2026.01.28 19:43

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한림대-횡성군, 글로컬대학30 사업 지역 현안 해법 모색
지·산·학 협력 모델 통해 맞춤형 정책 제안·해결책 도출

한림대학교(총장 최양희)는 글로컬대학30 사업의 일환으로 지난 27일 횡성군에서 '한림 M-Campus@횡성 지역문제해결 공동프로젝트' 결과발표회를 개최했다.

M-Campus@횡성 지역문제해결 공동프로젝트 성과발표회 모습. 한림대학교 제공

M-Campus@횡성 지역문제해결 공동프로젝트 성과발표회 모습. 한림대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 지역문제해결 공동프로젝트는 횡성군의 정책 방향과 지역 수요를 반영한 연구과제로 구성됐으며, 수행된 지역문제해결 공동프로젝트의 연구 성과를 공유하고 향후 지역 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.


이날 행사는 ▲횡성군 스마트시티 조성사업 연계 산림자원 연계 테마형 관광 콘텐츠 기획 연구 ▲횡성군 공근면 학담리 군 유휴지 활용 방안 모색 ▲마을숨-건강 돌봄 네트워크 조성 프로젝트 등 총 3건의 지역문제해결 공동프로젝트에 대한 결과발표로 진행됐다.

각 연구과제는 횡성군의 공간, 관광, 복지 분야와 관련한 주요 내용으로 구성돼, 연구 결과에 대한 발표와 함께 질의응답 및 의견 공유가 이뤄졌다.


도만조 횡성군 기획예산담당관은 "M-Campus는 대학의 전문성과 지역 여건을 연계해 지역 현안을 살펴보는 데 의미가 있다"며 "이번 결과발표회를 통해 공유된 연구 내용에 대해 향후 실무 차원에서 검토해 나가겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기