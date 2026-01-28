한국대중골프장협회, 연찬회 성황리 개최

군산 골프&리조트서 임직원 70여명 참석

변화의 시대 대중골프장의 미래 논의

사단법인 한국대중골프장협회(회장 우정석)가 2026년도 연찬회를 성황리에 개최했다고 28일 밝혔다.

한국대중골프장협회가 군산 골프&리조트에서 2026 연찬회를 가졌다. 한국대중골프장협회 제공

26일부터 이틀간 전북 군산 골프&리조트에서 대중골프장 임직원 70여명이 참석한 가운데 연찬회를 가졌다. 급변하는 기후에 대한 골프장업계의 대응 방안을 비롯해 예상을 뛰어넘는 속도로 빠르게 발전하고 있는 인공지능(AI) 기술의 골프장 운영 접목 방안, 시대변화에 따른 골프장 종사자 간의 소통 강화, 임직원의 리더십 함양 등 다양한 현안을 주제로 진행됐다.

우정석 회장은 "협회는 대중골프장 임직원의 역량과 리더십 강화 및 직무능력 향상을 위해 매년 정례적으로 연찬회를 실시하고 있다"며 "대중골프장의 지속 가능한 발전을 위해 다양한 교육 및 지원을 강화하겠다"고 말했다.





노우래 기자



