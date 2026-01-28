본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

한국대중골프장협회, 연찬회 성황리 개최

노우래기자

입력2026.01.28 19:34

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군산 골프&리조트서 임직원 70여명 참석
변화의 시대 대중골프장의 미래 논의

사단법인 한국대중골프장협회(회장 우정석)가 2026년도 연찬회를 성황리에 개최했다고 28일 밝혔다.

한국대중골프장협회가 군산 골프&리조트에서 2026 연찬회를 가졌다. 한국대중골프장협회 제공

한국대중골프장협회가 군산 골프&리조트에서 2026 연찬회를 가졌다. 한국대중골프장협회 제공

AD
원본보기 아이콘

26일부터 이틀간 전북 군산 골프&리조트에서 대중골프장 임직원 70여명이 참석한 가운데 연찬회를 가졌다. 급변하는 기후에 대한 골프장업계의 대응 방안을 비롯해 예상을 뛰어넘는 속도로 빠르게 발전하고 있는 인공지능(AI) 기술의 골프장 운영 접목 방안, 시대변화에 따른 골프장 종사자 간의 소통 강화, 임직원의 리더십 함양 등 다양한 현안을 주제로 진행됐다.


우정석 회장은 "협회는 대중골프장 임직원의 역량과 리더십 강화 및 직무능력 향상을 위해 매년 정례적으로 연찬회를 실시하고 있다"며 "대중골프장의 지속 가능한 발전을 위해 다양한 교육 및 지원을 강화하겠다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기