李대통령, 카타르 특사 접견…"전략 분야 협력 강화 기대"

세종=강나훔기자

입력2026.01.28 19:32

숏뉴스
국방·에너지·투자 협력 확대 기대
타밈 국왕 방한 추진

연합뉴스

연합뉴스

이재명 대통령은 28일 카타르 국왕의 특사를 접견하고 양국 간 전략 협력을 더욱 강화하겠다는 의지를 밝혔다.


이 대통령은 이날 오전 청와대에서 무함마드 알 쿨라이피 카타르 특사를 만나 타밈 빈 하마드 알사니 국왕의 방한 초청 의사를 전달하며 "타밈 국왕과 서울에서 양국 관계 발전 방안을 허심탄회하게 논의하길 희망한다는 뜻을 전해 달라"고 말했다.

이 대통령은 이번 특사 파견이 "양국의 굳건한 협력 의지를 보여주는 것"이라고 평가하면서 "국방·방산, 투자, 에너지 등 전략 분야에서 호혜적 협력을 한층 더 강화해 나가길 기대한다"고 밝혔다.


이어 "수교 50년이 넘은 양국 관계가 '포괄적 전략 동반자 관계'로 격상된 만큼 복잡한 국제정세 속에서도 서로 돕는 진정한 친구로서 지역·국제 평화에 함께 기여하길 바란다"고 강조했다.


알 쿨라이피 특사는 "타밈 국왕의 각별한 신뢰와 협력 강화 의지를 직접 전달하기 위해 예방했다"며 "양 정상의 관계 발전에 대한 공동 의지를 실현하기 위해 노력하겠다"고 화답했다.

이 대통령은 지난 20일에도 타밈 국왕과 통화해 조속한 시일 내 대면 회담 의사를 나눈 바 있다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
