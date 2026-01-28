본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

김운남 고양시의장, '대한민국지방의정봉사대상’ 수상 영예

이종구기자

입력2026.01.28 19:21

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지방의정 발전 공로로
전국 단위 대상 수상

김운남 고양특례시의회 의장은 28일 청주 오스코에서 열린 '2026년 대한민국시군자치구의회의장협의회 정기총회'에서 대한민국시군자치구의회의장협의회 회장 김현기로부터 제18회 대한민국지방의정봉사대상을 수상하는 영예를 안았다.

김운남 고양특례시의회 의장이 28일 청주 오스코에서 열린 '2026년 대한민국시군자치구의회의장협의회 정기총회'에서 대한민국시군자치구의회의장협의회 회장 김현기로부터 제18회 대한민국지방의정봉사대상을 수상하고 있다. 고양특례시의회 제공

김운남 고양특례시의회 의장이 28일 청주 오스코에서 열린 '2026년 대한민국시군자치구의회의장협의회 정기총회'에서 대한민국시군자치구의회의장협의회 회장 김현기로부터 제18회 대한민국지방의정봉사대상을 수상하고 있다. 고양특례시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에는 대한민국시군자치구의회의장협의회 소속 전국 226개 시·군·자치구 의장과 초청 인사 등 700여 명이 참석해 정기총회 개최를 축하하고, 지역 의정 발전을 위해 노력한 수상자들의 공로를 함께 기렸다.


대한민국지방의정봉사대상에는 그간 김 의장이 평소 지역사회와 주민 복리 증진을 위해 봉사해 왔으며, 특히 지방자치 발전과 지방의회 위상 강화를 위해 기여한 공이 지대하다는 내용이 담겼다.

특히 주민의 목소리를 의정에 적극 반영하고, 지역 곳곳을 직접 찾아 애로사항을 청취하며 실효성 있는 대안을 마련해 온 점이 높이 평가된 것으로 알려졌다.


김운남 고양특례시의회 의장은 "뜻깊은 상을 받게 되어 무거운 책임감을 느낀다"며 "앞으로도 시민의 곁에서 현장을 먼저 살피고, 고양특례시의 발전과 주민 삶의 변화를 위해 더욱 성실히 의정활동에 임하겠다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기