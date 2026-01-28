스타머 英총리, 방중 일정 시작…중국과 관계관리 본격화

영국 총리, 8년 만에 베이징 방문

정치·경제 협력 논의

키어 스타머 영국 총리가 28일(현지시간) 중국 베이징에 도착하며 나흘간의 방중 일정을 시작했다. 스타머 총리의 중국 방문은 2018년 테리사 메이 총리 이후 약 8년 만이다.

중국중앙방송(CCTV)에 따르면 스타머 총리는 이날 오후 베이징 서우두 공항에 도착했으며, 올해 1월 취임 후 처음으로 중국을 찾았다. 그는 31일까지 시진핑 국가주석, 리창 국무원 총리, 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장 등 중국 지도부와 연쇄 회담을 가진 뒤 상하이를 거쳐 일본으로 이동할 예정이다.

이번 방중단에는 금융·제약·제조·문화 등 다양한 분야의 영국 기업·기관 대표 50여 명이 포함된 것으로 알려졌다.

스타머 총리 방중에 대해 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 "현재 국제 정세는 변화와 혼란이 교차하고 있다"며 "유엔 안전보장이사회 상임이사국인 중국과 영국이 소통을 유지하고 협력을 강화하는 것은 양국 공동 이익과 세계의 평화·안정·발전에 기여한다"고 말했다.

궈 대변인은 "중국 지도부는 스타머 총리와 양자 관계 및 공동 관심사에 대해 심도 있게 의견을 교환할 것"이라며 "이번 방문을 계기로 정치적 상호 신뢰를 높이고 실무 협력을 심화해 중영 관계의 안정적 발전을 도모하길 기대한다"고 강조했다.





