본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'경영난' 닛산, EV 공장 가동률 10%로 추락

세종=강나훔기자

입력2026.01.28 18:58

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

손익분기점 절반에도 못 미쳐
공장 폐쇄·감원 이어가

[이미지출처=로이터연합뉴스]

[이미지출처=로이터연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

실적 부진으로 경영난을 겪고 있는 일본 닛산자동차의 일본 내 유일한 승용 전기차(EV) 공장 가동률이 지난해 10% 수준에 머문 것으로 나타났다.


요미우리신문은 28일 닛산 도치기 공장의 생산 가동률이 급락했다며 이같이 보도했다.

도치기 공장은 연간 최대 19만대 수준의 생산 능력을 갖추고 있지만, 지난해 생산 실적은 약 2만대에 불과했다. 2024년에는 약 7만 대를 생산했으나 1년 사이 대규모 감소로 돌아섰다. 손익분기점을 넘기기 위해서는 연 15만대 이상이 필요하다고 요미우리는 전했다.


가동률 하락 요인으로는 일본 내 전기차 수요 부진과 '리프', '아리아' 등 주력 모델의 신형 개발 일정 등이 지목됐다. 리프와 아리아는 지난해 일본 판매가 전년 대비 약 40% 감소했다. 작년 일본에서 팔린 전기차는 약 6만대로 전체 승용차 판매의 1.6%에 그쳤다.


도치기 공장은 전기차 외에 고급 휘발유차도 생산하고 있으나 브랜드 경쟁력 약화로 판매 전망도 밝지 않은 것으로 알려졌다.

닛산은 경영 정상화를 위해 지난해 5월 전 세계 공장 7곳을 정리하고 종업원 2만명을 감축하겠다고 발표했다. 일본 내에서는 요코스카시 옷파마 공장과 자회사 닛산차체의 히라쓰카시 쇼난 공장 가동을 2028년 3월까지 순차적으로 중단할 계획이다.


요미우리는 "닛산의 일본 내 생산 기능이 3개 공장으로 집중되지만, 도치기 공장 가동률이 옷파마·쇼난 공장보다 낮아 경영 재건의 족쇄가 될 수 있다"고 평가했다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기