'경영난' 닛산, EV 공장 가동률 10%로 추락

손익분기점 절반에도 못 미쳐

공장 폐쇄·감원 이어가

실적 부진으로 경영난을 겪고 있는 일본 닛산자동차의 일본 내 유일한 승용 전기차(EV) 공장 가동률이 지난해 10% 수준에 머문 것으로 나타났다.

요미우리신문은 28일 닛산 도치기 공장의 생산 가동률이 급락했다며 이같이 보도했다.

도치기 공장은 연간 최대 19만대 수준의 생산 능력을 갖추고 있지만, 지난해 생산 실적은 약 2만대에 불과했다. 2024년에는 약 7만 대를 생산했으나 1년 사이 대규모 감소로 돌아섰다. 손익분기점을 넘기기 위해서는 연 15만대 이상이 필요하다고 요미우리는 전했다.

가동률 하락 요인으로는 일본 내 전기차 수요 부진과 '리프', '아리아' 등 주력 모델의 신형 개발 일정 등이 지목됐다. 리프와 아리아는 지난해 일본 판매가 전년 대비 약 40% 감소했다. 작년 일본에서 팔린 전기차는 약 6만대로 전체 승용차 판매의 1.6%에 그쳤다.

도치기 공장은 전기차 외에 고급 휘발유차도 생산하고 있으나 브랜드 경쟁력 약화로 판매 전망도 밝지 않은 것으로 알려졌다.

닛산은 경영 정상화를 위해 지난해 5월 전 세계 공장 7곳을 정리하고 종업원 2만명을 감축하겠다고 발표했다. 일본 내에서는 요코스카시 옷파마 공장과 자회사 닛산차체의 히라쓰카시 쇼난 공장 가동을 2028년 3월까지 순차적으로 중단할 계획이다.

요미우리는 "닛산의 일본 내 생산 기능이 3개 공장으로 집중되지만, 도치기 공장 가동률이 옷파마·쇼난 공장보다 낮아 경영 재건의 족쇄가 될 수 있다"고 평가했다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



