머스크 생일 맞춰 IPO?…스페이스X 상장설 재점화

기업가치 1조5000억달러·조달 500억달러 전망

6월 상장 검토

일론 머스크가 자신의 우주기업 스페이스X를 생일인 6월에 맞춰 기업공개(IPO)할 가능성이 있다는 외신 보도가 나왔다.

파이낸셜타임스(FT) 28일(현지시간)는 사정을 잘 아는 소식통을 인용해 머스크가 6월 28일 생일과 함께 목성과 금성이 3년 만에 가장 가까워지는 이달 중순의 '합' 현상을 고려해 6월 상장을 검토하고 있다고 전했다.

보도에 따르면 스페이스X는 약 1조5000억달러(약 2140조원) 기업 가치로 500억달러(약 71조원)를 조달하는 방안을 검토 중이다. FT는 "억만장자의 개인적 충동이 사상 최대 규모의 IPO 일정에 영향을 주고 있다"고 지적했다. 소식통이 거론한 500억달러는 그간 알려진 조달 규모를 크게 웃도는 수치다.

앞서 블룸버그 등 다른 외신들은 스페이스X가 올해 안에 최대 1조5000억달러 가치로 상장해 300억달러 이상을 조달할 수 있다고 전망한 바 있다.

예상대로 IPO가 성사될 경우 스페이스X는 역사상 최대 규모의 상장 기록을 새로 쓰게 된다. 현 최대 기록은 2019년 사우디 국영 석유기업 아람코로, 당시 약 1조7000억달러 기업 가치로 상장해 약 290억달러를 조달했다.

머스크는 주요 사업 결정을 내릴 때 비정형적 방식을 선호한다는 평가를 받아왔다. 그는 2018년 소셜미디어(SNS)를 통해 테슬라를 주당 420달러에 비상장화하겠다고 밝힌 바 있는데, 당시 시장에서는 이 가격이 대마초 관련 문화에서 기념되는 '420'와 연관됐다는 해석이 나왔다.

다만 미국 증권거래위원회(SEC)의 상장 의사 통지 절차와 글로벌 로드쇼 등 일정을 감안, 실제 IPO까지 시간이 촉박해 현실적으로 어려울 것이란 전망도 나온다.





