오혜자 양평군의장 “226개 기초의회 연대…실질적 자치분권 기반 마련할 것”

오혜자 의장, '2026 대한민국시군자치구의회의장협의회 정기총회’ 참석

경기 양평군의회(의장 오혜자)는 28일 충북 청주시 오스코 컨벤션센터에서 개최된 '대한민국시군자치구의회의장협의회 2026년도 정기총회'에 오혜자 의장이 참석했다고 밝혔다.

오혜자 양평군의회 의장이 28일 충북 청주시 오스코 컨벤션센터에서 개최된 '대한민국시군자치구의회의장협의회 2026년도 정기총회'에 참석하고 있다. 양평군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

대한민국시군자치구의회의장협의회(회장 김현기)가 주관한 이날 정기총회에는 오혜자 의장을 비롯해 전국 226개 기초지방의회 의장 및 관계자 등 700여 명이 참석했다.

이번 행사는 2025년도 주요 추진실적 보고를 시작으로 2026년도 업무계획 및 예산안 심의 등의 순서로 진행됐다.

또한 지방자치 발전에 기여한 의장들을 대상으로 '대한민국지방의정봉사대상' 시상식도 함께 열렸다.

오 의장은 "전국 226개 기초의회가 협력할 때 주민이 체감하는 자치분권이 가능할 것"이라며 "이번 총회가 지방자치 발전의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>