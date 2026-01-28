화순군, 제2회 WFPL 8대 지자체 혁신평가 '대상'

청년·관광·미래산업·복지 아우른 성과로 최고평점

제2회 WFPL 8대 지자체 혁신평가 시상식에서 시상패를 받고 있는 이호범 화순부군수. 화순군 제공

전남 화순군은 28일 국회의원회관에서 열린 '제2회 WFPL 8대 지자체 혁신평가' 시상식에서 '대상(大賞)'을 수상했다고 밝혔다.

이번 평가는 세계청년리더총연맹(WFPL) 부설 지자체 혁신평가 전문 기구인 '지자체 혁신평가위(GEC)'가 세계언론협회(WPA) 등과 공동으로 진행했으며, 화순군은 최고 평점을 받아 대상 수상 지자체로 선정됐다.

해당 평가는 지역 경제 활성화 기여도, 지속가능한 일자리 사업 창출, 사회적 약자 배려 정책 등 총 10개 부문을 종합 검토해 지방자치의 패러다임 전환을 이끈 혁신 사례를 발굴·선정한다.

화순군은 이번 평가에서 ▲지역소멸 위기 대응을 위한 혁신적인 정책 추진 ▲문화·관광 인프라 확충을 통한 지역경제 활성화 ▲지속가능한 미래성장산업 육성 ▲주민 생활밀착형 복지 사각지대 해소 등 종합적인 군정 혁신 성과를 인정받았다.

화순군은 전국 최초로 시행한 청년·신혼부부 만원 임대주택 사업과 주거형 취업지원 공간인 청년하우스 조성 등을 통해 주거·취업·정착이 연계된 청년친화 생태계를 구축하여 청년 인구 유입에 실질적인 성과를 거뒀다.

전국 최대 규모의 화순파크골프장 조성, 3년 연속 축제 콘텐츠 대상을 수상한 화순 고인돌 가을꽃 축제, 꽃강길 음악분수~개미산 전망대~남산 빛공원으로 이어지는 야간경관 사업 등을 통해 체류형 관광 기반을 강화해 지역경제 활성화를 이끌고 있다.

화순군 농특산물 온라인 쇼핑몰 '화순팜' 운영으로 2025년 한해 역대 최대 연 매출(60억 원)을 경신하는 등 안정적인 판로 확보와 농가소득 증대에 기여하며, 지속 가능한 농업경제 모델을 구축하고 있다. 또 재배·유통·연구를 아우르는 한국난 산업화 단지 조성을 추진하며 고부가가치 산업 기반 구축에도 속도를 내고 있다.

문화 소외계층 대상으로 전국 최초 시행 중인 문화주치의단, 전국 최초로 전 군민이 이용할 수 있도록 지자체가 직영 운영 중인 대형 빨래방(사평 빨래방), 현지 적응에 어려움을 겪고 있는 다문화가족을 위한 전국 최초 자국민 전담 다문화팀 운영 등 현장 중심의 행정 서비스를 통해 복지 사각지대 해소에 힘쓰고 있다.

윤재관 홍보소통담당관은 "지방소멸 위기 속에서도 화순군의 인구정책과 지역경제 활성화를 위한 노력이 대외적으로 인정받게 돼 대단히 기쁘다"며 "화순만의 혁신적인 정책을 통해 대한민국 1등 지자체로 도약해 국가 경쟁력을 높이는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자



