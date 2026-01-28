남양주시, 시정 주요 현장 방문…운영 실태 집중 점검

현장 방문 일정 본격화

현장에서 답을 찾는 시정 운영 점검

경기 남양주시는 지난 27일 김상수 부시장이 핵심 정책 현장을 직접 방문해 사업 추진 상황과 운영 실태를 점검했다고 28일 밝혔다.

이번 현장 방문은 시정 전반의 실행력을 높이고 주요 정책과 사업이 현장에서 원활히 추진되고 있는지를 직접 확인하기 위해 추진됐다.

이날 김 부시장은 △남양주도시공사 △경기시청자미디어센터 △(가칭)정약용공원 조성사업지 △남양주시복지재단 △남양주시정연구원 등 5개소를 순차적으로 방문했다. 각 기관별 업무보고를 받고, 시설 운영 상황과 현안 과제를 직접 살펴보며 시정 추진 방향과 연계한 개선 방안을 논의했다.

먼저 남양주도시공사에서는 공공시설 운영 현황과 주요 사업 추진 상황을 점검했다. 김 부시장은 시민 생활과 밀접한 공공서비스가 차질 없이 운영될 수 있도록 세심한 관리와 안정적 운영을 당부했다.

이어 경기시청자미디어센터를 방문해 시민 미디어 교육과 콘텐츠 체험 환경을 살펴보고, 시민 참여 확대와 디지털 역량 강화를 위한 역할 수행을 강조했다.

정약용공원 조성사업 현장에서는 공원 조성 진행 상황과 향후 추진 계획을 청취하고, 시민 누구나 쾌적하게 이용할 수 있는 열린 공간으로 조성될 수 있도록 섬세한 사업 추진을 지시했다.

이후 방문한 남양주복지재단에서는 지역 복지사업 추진 현황과 운영 실태를 점검하고, 현장의 애로사항을 청취하며 복지사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 지원 방안 마련의 필요성을 언급했다.

마지막으로 남양주시정연구원에서는 시정 정책 연구 및 중장기 발전 전략에 대한 보고를 받은 뒤, 연구 성과가 시정 운영과 정책 결정에 실질적으로 연계될 수 있도록 역할 강화를 주문했다.

김 부시장은 "현장은 행정의 출발점이자 완성점"이라며 "시민들이 직접 이용하는 시설과 정책 현장을 꼼꼼히 살펴 실질적으로 도움이 되는 시정 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 현장 방문은 1월 말부터 2월까지 약 26개소 주요 정책·사업 현장을 대상으로 순차적으로 진행된다. 김 부시장은 도시재생사업 현장, 왕숙 도시첨단산업단지 조성지, 궁집 등 다양한 분야의 정책 현장을 직접 찾아 운영 실태를 점검하고 관계 부서와 긴밀한 소통을 이어갈 예정이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



