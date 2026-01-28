백경현 시장 “露積成海 정신으로…구리의 미래 바다 완성하겠다”

백경현 구리시장, 신년 기자회견 시정 방향 발표

"GTX-B 갈매역 정차 등 핵심 과제 끝까지 관철"

토평한강 스마트시티 등 자족형 도시 구축 본격화

100년 미래 설계… “계획 아닌 ‘실행’으로 성과 거둘 것”

백경현 구리시장이 28일 구리시 여성행복센터에서 신년 기자회견을 열고, 2026년을 시민이 체감하는 '성과 완성의 해'로 만들겠다는 포부를 밝혔다.

백 시장은 이날 회견에서 "지난 한 해가 변화를 위한 준비 기간이었다면, 2026년은 그 변화가 시민의 일상 곳곳에서 결실을 보는 해가 될 것"이라며 6개 분야의 핵심 시정 방향을 제시했다.

백 시장은 2026년 시정 운영 방향으로 ▲모두의 삶을 지키는 촘촘한 복지 ▲민생이 살아나는 탄탄한 지역경제 ▲미래 성장을 준비하는 도시 기반 ▲이동 체계를 재편하는 교통·주차 정책 ▲품격 있는 일상이 있는 도시 경쟁력 ▲지속가능성을 높이는 친환경 도시 등 6대 과제를 제시했다.

백 시장은 올해의 화두로 '노적성해(露積成海: 이슬이 모여 바다를 이룸)'를 꼽으며, 작은 실천을 쌓아 구리시의 담대한 미래를 완성해 나가겠다는 의지를 보였다.

백 시장은 지난해 최대 성과로 '구리토평한강 공공주택지구'의 지정 완료를 언급했다. 이는 단순한 주택 공급을 넘어 일자리(직), 주거(주), 즐길 거리(락)가 공존하는 자족도시의 출발점이라는 평가다.

이에 따라 2026년에는 토평한강 스마트 그린시티와 사노동 E-커머스 첨단도시 조성을 통해 도시의 자족 기능을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 총력을 기울일 방침이다.

교통 분야에서는 GTX-B 갈매역 정차를 최우선 과제로 삼았다. 백 시장은 "갈매역 정차는 6만여 갈매권역 시민들의 교통 생존권이 걸린 사안"이라며 "역간거리 미달 등 기술적 논리를 넘어 경제성과 시민 교통권 확보 차원에서 반드시 관철하겠다"는 강력한 의지를 표명했다.

이와 함께 ▲왕숙천변~강변북로 지하도로 건설 ▲8호선 3개 역 환승주차장 설치 ▲도심 공영주차장 확충 등을 통해 도시 전역의 이동 체계를 혁신할 계획이다.

민생 경제와 복지에 대한 청사진도 구체화했다.

복지 분야에서는 어르신 교통·생활 지원과 의료·요양 통합돌봄 체계 구축을 통해 노후 안전망을 강화하고, 저출산 대응을 위해 주거·돌봄·교육·일·가정 양립 정책을 종합적으로 추진할 계획이다. 지역경제 활성화를 위해서는 전통시장과 골목상권을 중심으로 맞춤형 지원과 인프라 개선, 골목형상점가 확대 등을 추진한다.

백 시장은 끝으로 "어려운 재정 여건 속에서도 건전 재정을 유지하며 필수 투자를 지키겠다"며 "구리시가 수도권의 중심 도시로 도약하는 2026년을 시민과 함께 만들겠다"고 강조했다.





