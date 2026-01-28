한겨울 오토바이 배달 중 쓰러진 50대, 5명 살리고 하늘로

한기문 씨, 평소 장기 기증 뜻 밝혀

오토바이 배달 중 어지럼증 느끼고 쓰러져 뇌사

오토바이 배달 중 어지럼증을 느끼고 쓰러진 뒤 끝내 의식을 회복하지 못한 50대 남성이 5명에게 새 생명을 나눠주고 세상을 떠났다.

기증자 한기문 님. 한국장기조직기증원 AD 원본보기 아이콘

28일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 7일 인하대병원에서 한기문(55) 씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 영면했다. 한 씨는 지난 5일 오토바이 배달 중 어지럼증을 느끼고 119에 신고해 병원으로 긴급 이송됐지만, 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 한 씨는 가족의 동의로 심장과 폐, 간, 양쪽 신장을 기증해 5명의 생명을 살렸다.

한 씨는 평소 가족과 대화를 통해 연명치료를 하고 싶지 않고, 혹시 뇌사가 되어 누군가의 생명을 살릴 기회가 온다면 기증으로 다른 생명을 살리고 싶다는 의사를 표현했다. 가족들은 이러한 한 씨의 뜻을 마지막 소원이라고 생각하고, 다른 사람에게 희망을 나누고 싶다는 마음으로 기증에 동의했다.

전북 정읍에서 2형제 중 장남으로 태어난 한 씨는 초등학교 때부터 야구선수로 활동을 하다 고등학교 3학년 때 부상으로 대학 진학을 포기하고, 졸업 후 다양한 일을 했다. 개인 사업 및 캐나다에서 요식업도 했고, 최근에는 오토바이 배달 기사로 일했다. 그는 따뜻하고 배려심이 많은 성격으로, 언제나 긍정적인 모습으로 다른 사람을 대하는 자상한 사람이었다.

한 씨의 동생은 "형에게 더 많은 관심 가지고 챙겨주지 못한 게 미안하고, 이렇게 이별하게 되니 후회만 남는 것 같다"며 "그동안 어머니와 가족들을 잘 챙겨주고 보살펴 준 것 너무나 고마웠고, 이제 형 몫까지 잘하도록 할게. 하늘나라에서 잘 지내"라고 마지막 인사를 전했다. 또한 "오토바이 운전으로 일하는 분들이 사고, 추위, 질병 등 다양한 위험에 노출돼 있으니 사회적 논의를 통해 보완책이 마련됐으면 좋겠다"는 바람도 전했다.





