경북대, 개교 80주년 기념 '후원의 밤' 개최…미래 100년 향한 대장정 선포

경북대학교(총장 허영우)가 개교 80주년을 맞아 대학의 비전을 공유하고 미래 발전을 위한 동력을 확보하는 화합의 장을 마련했다.

경북대학교는 지난 27일 호텔 인터불고 대구에서 주요 기부자와 동문, 지역 인사 등 200여 명이 참석한 가운데 '개교 80주년 기념 발전기금 후원의 밤' 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 개교 80주년 기념 발전기금 모금 캠페인인 'KNU MORE ACTION+ 캠페인'을 대내외에 공식 선포하고, 발전기금 조성의 취지와 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

특히 이 자리에서 박광범 메가젠임플란트 대표이사와 추교관 경북대 총동창회장이 각각 1억원을, 허영우 경북대 총장이 5000만원을 기탁하는 등 대학 발전을 위한 발전기금 기탁도 이어졌다.

이번 개교 80주년 기념 발전기금 모금 캠페인을 통해 마련되는 기금은 연구·교육 경쟁력 강화와 미래 인재 양성, 학습·연구 환경 개선 등을 중심으로 활용될 예정이다.

이를 통해 대학의 지속 가능한 성장과 다음 100년을 준비하는 기반을 단계적으로 확충해 나간다는 계획이다.

허영우 경북대 총장은 "이번 발전기금 후원의 밤은 지금까지 경북대의 성장에 힘을 보태주신 소중한 분들께 감사의 마음을 전하는 동시에, 앞으로의 100년을 함께 열어갈 새로운 약속을 나누는 자리"라며, "대학을 향한 소중한 마음이 연구의 성과로, 학생들의 배움으로, 그리고 지역과 사회를 밝히는 힘으로 이어질 수 있도록 책임을 다하겠다"고 밝혔다.





