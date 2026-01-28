본문 바로가기
정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

손선희기자

입력2026.01.28 17:35

시계아이콘00분 29초 소요
윤창렬 국무조정실장은 28일 "공직자들이 정치적 중립의무를 위반하거나, 선거 분위기에 편승해 기강 해이가 발생하지 않도록 철저히 관리해 달라"고 말했다.


윤창렬 국무조정실장이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 중앙행정기관 감사관 회의에서 발언하고 있다. 2026.1.28 연합뉴스

윤창렬 국무조정실장이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 중앙행정기관 감사관 회의에서 발언하고 있다. 2026.1.28 연합뉴스

국무조정실에 따르면 윤 실장은 이날 오후 정부서울청사에서 '중앙행정기관 감사관 회의'를 주재하고 "4개월 후 다가오는 지방선거가 공정하게 치러질 수 있도록 여건 조성에 각별히 노력할 필요가 있다"며 이같이 말했다.

아울러 ▲적극행정이 가능한 공직환경 조성 ▲조직 내 '신상필벌' 원칙의 확고한 적용 ▲부정부패 상시감찰 강화 등을 당부했다. 윤 실장은 "채용비리 등 부정부패가 많이 발생하는 분야에 대해서는 지속적이고 강도 높게 감찰해 비위를 발본색원해 주기 바란다"며 "특히 대규모 예산이 투입되는 산업분야, SOC 분야는 금품수수 등 부정부패 유혹이 끊임없는 영역이자, 국민 안전과 직결되는 만큼 부정으로 인해 국민의 삶이 위협받거나 불편이 발생하는 일이 절대 있어서는 안 된다"고 강조했다.


이날 회의는 이재명 정부 집권 2년차를 맞아 공직사회 기강 확립을 위해 50개 중앙행정기관 감사관이 참석한 가운데 진행됐다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr


