대한제분, 밀가루값 평균 4.6% 인하

임혜선기자

입력2026.01.28 17:30

내달 1일부터 가격 조정

밀가루 가격 담합 의혹으로 검찰 수사를 받는 대한제분이 다음 달부터 일부 밀가루 제품 가격을 인하한다.


대한제분은 다음 달 1일부터 밀가루 일부 제품의 출고가를 평균 4.6% 내린다고 28일 밝혔다. 가격 인하 대상은 주로 외식업체에 공급되는 곰표고급제면용(호주산), 곰(중력 1등), 코끼리(강력 1등) 등 20㎏ 대용량 제품과 유통업체에 공급되는 3㎏·2.5㎏·1㎏ 소포장 제품이다.

대한제분, 밀가루값 평균 4.6% 인하
대한제분 관계자는 "최근 대미 관세 협상 등 대외 변수의 불확실성이 여전하지만, 원·달러 환율이 점차 안정화 추세를 보이고 있다"며 "물가 안정을 중시하는 정부 기조와 소비자 요구에 부응하기 위해 가격 인하를 결정했다"고 설명했다.


한편 대한제분은 수년간 경쟁 업체들과 사전 협의를 통해 밀가루 가격을 인상하거나 출하 물량을 조정한 혐의로 검찰 수사를 받고 있다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
