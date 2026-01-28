성주군, '가천 농업인상담소' 준공…현장 밀착형 농업 행정 거점 마련

총사업비 3억3000만원 투입…지상 2층 규모 현대식 시설

성주군농업기술센터(소장)는 28일 가천면 창천리에서 지역 농업인들의 오랜 숙원이었던 '가천 농업인상담소' 준공식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다.

이번에 문을 연 가천 농업인상담소는 농업인들에게 보다 체계적이고 신속한 기술 보급과 상담 서비스를 제공하기 위해 건립됐다.

가천 농업인상담소는 지난해 7월 착공해 12월에 완공됐으며 총사업비 3억3000만원을 투입해 부지 내 연면적 1만756㎡(약 32평)의 지상 2층 철골구조로 조성됐다.

주요 시설로 ▲1층에는 농업인 상담 및 행정 서비스를 위한 상담소와 농업인 조직체 사무실이 위치하며 ▲2층에는 농업인 교육 및 각종 회의를 위한 회의실을 갖췄으며, 이를 통해 현장 중심의 지도 사업을 적극 수행하게 된다.

그동안 가천면 지역 농민들은 농업 기술 문의나 행정 절차를 위해 원거리를 이동해야 하는 불편함을 겪어왔다.

이번 상담소 준공으로 현장 중심의 지도 사업이 한층 강화될 전망이다.

성주군 관계자는 "최근 잦은 이상기상과 급변하는 농업환경으로 농업인들의 시름이 깊어지고 있다"며 "가천 농업인상담소가 이러한 기후변화에 선제적으로 대응할 수 있는 현장 맞춤형 신기술 보급의 거점이 돼 농민들의 가려운 곳을 긁어주는 현장 해결사 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





