'제명 임박' 한동훈 "닭의 목 비틀어도 새벽 온다"…지도부 "절차따라 진행"(종합)

한동훈 전 대표, YS 다큐 시사회 참석

YS 발언 인용해 심경 밝혀

국힘 지도부 "韓 제명 문제, 절차 따라 진행"

한동훈 국민의힘 전 대표가 28일 자신에 대한 제명 징계안 의결을 앞두고 "닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다"라며 김영삼 전 대통령의 말을 인용해 심경을 밝혔다. 국민의힘 지도부는 "절차에 따라 진행하겠다"며 강경한 입장을 내비쳤다.

28일 오후 한 전 대표는 서울 영등포 타임스퀘어 CGV에서 열린 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대' 시사회에 참석해 이같이 말했다. 그는 "저는 국민을 위한 좋은 정치를 꼭 하겠다는 사명감을 갖고 있다"며 "부당한 제명을 당하면서 '닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다'고 했던 김영삼 대통령님 말씀처럼 꺾이지 않는 마음으로 국민을 믿고 계속 가겠다"라고 강조했다.

이날 한 전 대표는 자신의 당내 징계 및 거취 문제와 관련한 직접적인 언급은 최대한 자제하는 모습이었다. 대신 과거 부당한 제명을 겪었던 김 전 대통령의 사례를 꺼내 들며 자신의 상황과 맞닿은 메시지를 내놨다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 상영관으로 이동하고 있다. 2026.1.28 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정치권에서는 한 전 대표가 'YS 정신'을 전면에 내세운 배경을 두고, 자신의 당내 징계 상황을 단순한 내부 갈등이 아닌 보수 정당의 개혁 방향성 논쟁으로 확장하려는 의도가 깔려 있다는 분석도 나온다. 지난 9일 그는 서울 동대문 당협을 찾아 진행한 강연에서 "우리가 'YS 정신'을 계승할 때 비로소 군사 독재를 끝내고 민주화를 이룩한 세력이라는 정통성과 명분을 찾을 수 있다"며 스스로를 '진짜 보수'로 규정한 바 있다.

국회 소장파 의원 모임은 당내 통합을 명분으로 지도부에 제명 재고를 촉구하고 있지만, 지도부 주변에서는 장동혁 국민의힘 대표가 본격 업무에 복귀하는 29일 제명안을 의결할 것이라는 관측이 나온다. 이날 오후 장 대표는 지도부와 함께 농수산물 물가 점검에 나섰다. 이후 기자들과 만난 자리에서 "(한 전 대표의 제명에 대해) 절차에 따라 충분한 시간이 주어졌고 절차에 따라 진행하겠다"고 말했다.

한편, 이날 한 전 대표의 'YS 정신 계승' 발언을 두고 이준석 개혁신당 대표는 "김영삼 전 대통령의 일대기 다큐를 보고 그것을 본인과 동치시키려는 것은 정치권에 대한 예의가 아니다"라며 "오히려 결핍이 심한 사람들이 보수 정체성 강조를 많이 한다. 당내 내부의 분열로 싸우는 건 보수와 전혀 상관이 없다"고 꼬집었다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



