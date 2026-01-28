실사구시 인구정책으로 '정주도시 영암' 속도

청년·귀농귀촌·외국인 함께 사는 구조 설계

영암군 삼호읍에 위치한 공공임대아파트. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군이 인구 감소라는 구조적 위기 속에서 '실사구시(實事求是)'를 기조로 한 인구정책을 통해 정주도시로의 전환에 속도를 내고 있다.

저출산과 고령화, 청년 유출로 대표되는 지방소멸 위기가 더 이상 미래의 경고가 아닌 현실이 된 가운데, 군은 객관적 통계에 기반한 '실사'와 실행 중심의 '구시' 정책으로 지속가능한 인구 구조를 설계하고 있다는 평가다.

군에 따르면 2025년 12월 말 기준 등록인구는 5만69명으로, 최근 5년간 감소 추세 속에서도 인구 5만 선을 유지하고 있다. 2021년 5만2,937명에서 2,868명이 줄어든 수치로, 전국적인 인구 감소 흐름과 궤를 같이한다.

다만 영암군 인구 구조의 특징은 외국인 등록인구 비중이다. 지난해 기준 외국인 주민은 1만425명으로 전체 인구의 17.2%를 차지하고 있으며, 조선업 등 지역 주력 산업에 종사하며 인구 구조의 다양성을 확대하고 있다.

군은 등록인구 관리에서 나아가 지역 활력의 새로운 지표로 '생활인구'에 주목하고 있다. 2024년 한 해 동안 영암군 누적 생활인구는 329만4,484명으로, 월평균 27만4,540명에 달했다. 이는 등록인구 대비 약 4.5배 수준으로, 통근·체류 인구와 관광객, 산단 노동자 등 다양한 형태의 관계 인구가 영암을 삶의 공간으로 활용하고 있음을 보여준다.

특히 15일 이상 체류한 통근형 인구는 약 3만3,480명으로 전체 체류 인구의 16%, 등록인구의 54%에 해당한다. 이들의 재방문율도 47%에 달해 사실상 영암을 생활 거점으로 삼고 있다는 분석이다. 카드 소비 데이터에서도 이들 1인당 월평균 소비액은 15만3,670원으로 지역경제 기여도가 높은 것으로 나타났다.

이 같은 실사를 바탕으로 군은 등록인구와 생활인구를 동시에 아우르는 정주 중심 인구정책을 추진하고 있다. 목표는 '주소지'와 '삶터' 모두에서 영암을 선택하도록 만드는 구조다.

우선 주거 인프라 확충에 속도를 내고 있다. 군은 2023~2024년 사이 공공주택 92호를 공급했으며, 2028년까지 총 200호 확충을 목표로 하고 있다. 한국토지주택공사(LH)와 협업한 지역 맞춤형 주택 공급은 청년과 신혼부부 주거 안정에 기여하고 있다는 평가다.

청년 정책의 또 다른 축은 생활 안정과 자립 지원이다. 신혼부부·다자녀 가정을 위한 주택 구입 대출이자 지원을 비롯해 청년문화수당, 문화복지카드, 결혼장려금, 자격증 응시료 지원, 주거비 지원 등 생활 밀착형 정책이 높은 체감도를 보이고 있다. 대학생 전입 장려금과 초·중·고 입학축하금 등 인구 유입 정책도 병행 추진 중이다.

문화·체육 인프라도 확충되고 있다. 삼호어울림문화체육센터는 씨름단 훈련장과 작은도서관, 커뮤니티 공간을 결합한 복합시설로 개관을 앞두고 있으며, 학산권역 파크골프장과 반다비체육센터는 올해 운영을 목표로 하고 있다. 체육인 숙박시설과 유아친화형 국민체육센터도 순차적으로 조성될 예정이다.

군은 생애주기별 인구정책도 체계화했다. 유아기부터 아동·청소년기, 청년기, 장·노년기, 전 생애, 결혼, 임신·출산, 귀농귀촌까지 8개 분야 106개 사업을 추진하며, 정책 간 연계를 통해 체감도를 높이고 있다.

귀농귀촌 정책은 체험에서 정착까지 단계적으로 설계됐다. 대표 사업인 '영암살래' 프로그램은 도시민이 일정 기간 영암 마을에 머물며 생활을 체험하도록 구성됐다. 서울농장과 기찬텃밭, 만원 세컨하우스 등과 연계해 초기 진입 장벽을 낮추고, 귀농정착금과 농업창업자금, 주택정비 지원으로 자연스럽게 연결하고 있다. 최근 5년간 전입자의 37%가 귀농귀촌인으로 집계돼 정책 효과도 나타나고 있다.

외국인 주민 정책도 병행된다. 지역특화형 비자사업을 통해 현재까지 265명의 외국인 주민이 지역 산업 현장에 연계됐으며, 삼호읍 외국인주민지원센터는 통번역과 자녀 돌봄, 사회통합교육, 법률상담 등 생활 밀착형 서비스를 제공하고 있다. 대불산단 인근 외국인 친화 보행 환경과 거리 경관 개선을 통해 정주 여건과 상권 활성화를 동시에 도모할 계획이다.

김선미 영암군 인구정책과장은 "누구나 머물고 싶은 도시를 만들기 위해 주거와 일자리, 문화 전반에 걸친 정주 기반을 촘촘히 구축하고 있다"며 "정확한 통계에 입각한 실사구시로 영암을 사람 중심의 삶터로 가꿔가겠다"고 말했다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>