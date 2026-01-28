진도 소포리 길쌈노래, 전남 무형유산 지정

길쌈노래 보존회 보유단체 인정

길쌈노래는 여성들이 목화를 재배하고 실을 뽑아 베를 짜면서 부른 전통노동요다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군의 전통 여성 노동요인 '진도 소포리 길쌈노래'가 전라남도 무형유산으로 지정됐으며, 진도 길쌈노래 보존회가 보유단체로 인정받았다.

군에 따르면 전라남도 무형유산위원회는 지난해 12월 지정 심의를 거쳐 '진도 소포리 길쌈노래'를 전라남도 무형유산으로 지정하고, 보유단체로 진도 길쌈노래 보존회(보존회장 한봉덕)를 공식 인정했다.

길쌈노래는 여성들이 목화를 재배하고 실을 뽑아 베를 짜는 과정에서 공동 노동의 능률을 높이고, 삶의 기쁨과 슬픔을 함께 나누기 위해 불렀던 전통 노동요다. 지역 여성들의 생활 문화와 공동체 정신이 고스란히 담긴 민속 예술로 평가받고 있다.

보유단체로 인정된 진도 길쌈노래 보존회는 현재 28명의 회원으로 구성돼 있으며, 보존회장인 한봉덕 씨는 길쌈노래를 비롯한 지역 민속예술 전승에 힘써온 고(故) 한남례 씨의 동생으로, 지역 민속문화 계승의 맥을 이어오고 있다.

군은 이번 무형유산 지정과 보유단체 인정이 진도 지역 여성 생활 문화의 가치를 공식적으로 인정받은 성과로 보고 있다. 앞으로도 전승 기반을 강화하고 지속적인 보존과 전승 활동을 위해 지원을 이어갈 방침이다.

군 관계자는 "진도 소포리 길쌈노래의 무형유산 지정은 지역 여성 문화와 공동체 전통의 가치를 재조명하는 계기"라며 "전통문화가 다음 세대까지 이어질 수 있도록 보존과 전승을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

한편 이번 지정으로 진도군의 전라남도 무형유산은 진도북놀이와 진도만가, 진도홍주, 남도잡가, 진도소포걸군농악, 조도닻배노래, 진도아리랑, 진도 소포리 길쌈노래 등 총 8종으로 늘어나며, '민속문화의 섬 진도'로서의 위상을 한층 높이고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>