전남 무안군 무안읍 번영회 정기총회·회장 이취임식

사업 성과 공유 속 새 회장 체제 출범

전남 무안군 무안읍 번영회가 지난 27일 무안읍사무소에서 정기총회를 갖고 회장 이.취임식을 가졌다.

전남 무안군 무안읍 번영회가 정기총회와 함께 회장 이·취임식을 열고 새 집행부 체제 출범을 알렸다.

무안읍 번영회는 지난 27일 무안읍사무소 2층 회의실에서 '2026년 정기총회 및 회장 이·취임식'을 개최했다. 이날 행사에는 번영회 회원을 비롯해 이호성 무안군의회 의장과 박문재 무안군 번영회장, 무안읍 기관·사회단체장 등 100여 명이 참석했다.

정기총회에서는 2025년 사업 추진 실적 보고와 회계 결산 승인 등 주요 안건이 처리되며, 한 해 동안의 활동 성과를 공유하는 시간을 가졌다.

총회에 이어 열린 이·취임식에서는 제13대와 제14대 무안읍 번영회장을 역임한 김영주 회장이 이임하고, 제15대 회장으로 박종길 회장이 취임했다. 이를 통해 무안읍 번영회는 새로운 집행부 체제로 전환됐다.

김영주 이임 회장은 "그동안 무안읍 발전을 위해 함께해 주신 회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 번영회가 지역사회의 구심점 역할을 이어가길 바란다"고 말했다.

박종길 신임 회장은 취임사를 통해 "막중한 책임감을 느낀다"며 "무안읍 발전과 주민 화합을 최우선 과제로 삼아 관내 기관·단체와 적극 소통하고, 실질적인 성과를 만들어 가는 번영회가 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

번영회는 앞으로도 지역 현안 해결과 주민 화합을 위한 다양한 활동을 이어가며 무안읍 발전에 기여해 나갈 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자



