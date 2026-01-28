[내일 날씨]광주·전남 내일 더 춥다…찬 공기에 체감온도 '뚝'

북서쪽서 찬 공기 유입

오후도 5도 안팎 머물러

29일 광주와 전남 지역의 아침 기온이 영하권에 머물며 추운 날씨가 예보됐다. 사진은 지난 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있는 모습. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

목요일인 29일 광주와 전남은 아침 기온이 영하권에 머물며 춥겠고, 동부권을 중심으로 대기가 매우 건조할 것으로 예보됐다.

28일 광주지방기상청에 따르면 29일 광주와 전남은 북쪽에서 유입되는 찬 공기의 영향을 받아 아침 기온이 영하 5도 안팎으로 떨어지겠다.

아침 최저기온은 -6도에서 -1도, 낮 최고기온도 2도에서 6도로 평년(최저 -5도~-1도, 최고 5~7도)보다 낮을 것으로 예보됐다.

특히 광주와 전남 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 8도까지 떨어지는 곳이 있겠고, 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 전망됐다.

하늘은 대체로 맑겠으나 전남 서해안에는 새벽부터 오전 사이 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

대기는 갈수록 메말라지고 있다. 현재 여수와 순천, 광양, 곡성, 구례, 고흥, 보성, 완도 등 전남 동부권 8개 시군에는 건조주의보가 발효 중이다.

해상 날씨도 좋지 않다. 29일 오후를 기해 서해 남부 먼바다에는 풍랑 예비특보가, 흑산도와 홍도에는 강풍 예비특보가 내려져 있다.

광주기상청 관계자는 "당분간 추위가 이어지는 가운데 전남 동부를 중심으로 대기가 매우 건조하겠다"며 "바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있는 만큼 산불 등 화재 예방에 신경 써달라"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



