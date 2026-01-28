[포토] 장동혁, 단식 후 당무 복귀…첫 행보는 '물가 점검'

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등이 28일 오후 물가점검 현장방문으로 서울 서초구 청계산로 하나로마트 양재점을 찾아 박혜성 지사장의 설명을 들으며 양파를 살펴보고 있다.







