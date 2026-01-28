'사상 최대 실적' SK하이닉스, 2조1000억 규모 주주 환원

1조원 규모 추가 배당 결정

1530만주 자사주 전량 소각

"지속 성장해 주주가치 높일 것"

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 841,000 전일대비 41,000 등락률 +5.13% 거래량 6,091,399 전일가 800,000 2026.01.28 15:30 기준 관련기사 SK하이닉스, HBM 앞세워 분기·연간 실적 '사상 최고치' 경신코스피, 사상 최고치 경신…코스닥 4.7% '껑충'"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과 전 종목 시세 보기 close 는 사상 최대 실적으로 확보된 재무 여력을 바탕으로 총 2조1000억원 규모의 대규모 주주 환원을 실시한다고 28일 공시했다.

우선 1조원 규모의 주당 1500원의 추가 배당을 결정해 기존 분기 배당을 포함한 결산 배당금을 주당 1875원으로 결정했다.

2025년 총배당금은 주당 3000원으로, 이에 따른 배당 총액은 약 2조1000억원 규모다.

지난 23일 오후 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

아울러 지분율 2.1%에 해당하는 약 1530만주 규모의 자사주를 전량 소각해 주주가치 제고에 나선다. 전날 종가 기준으로 약 12조2000억원 규모다.

SK하이닉스는 "보유 자기주식을 전부 소각해 주당 가치를 높이는 동시에 주주가치를 제고하기로 했다"며 "차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 지속 성장하며 주주가치를 높일 것"이라고 밝혔다.

SK하이닉스는 지난해 한 해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원의 실적을 기록했다. 이는 기존 최고 실적이었던 2024년을 크게 뛰어넘는 성과다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>