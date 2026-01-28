본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

신한은행, 서울시와 '땡겨요' 상품권 250억 발행

김혜민기자

입력2026.01.28 16:52

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한은행은 다음 달 3일부터 서울시와 함께 250억원 규모의 '땡겨요' 전용상품권을 발행한다고 28일 밝혔다.

신한은행, 서울시와 '땡겨요' 상품권 250억 발행
AD
원본보기 아이콘

상품권은 다음 달 3일 오전 10시부터 서울시 22개 자치구에서 발행된다. 서울시 공공배달앱 '땡겨요'에서만 사용 가능하며, 구매 시 15%의 할인 혜택이 적용된다.


신한은행은 이 상품권을 이용해 2만5000원 이상 주문한 고객에게는 2000원 할인쿠폰을 제공한다. 또한 땡겨요에서 전용 상품권 도는 자치구 사랑상품권으로 결제 시 주문금액의 5%를 땡겨요 전용상품권으로 페이백을 제공해 최대 28%의 할인 효과를 누릴 수 있도록 했다.

예를 들어 2만5000원 결제 시 상품권 할인 구매 혜택 3750원, 땡겨요 할인쿠폰 2000원, 5% 페이백 1250원 등 총 7000원의 할인 혜택을 누릴 수 있다.


신한은행 관계자는 "이번 땡겨요 전용상품권 발행과 할인 혜택 제공은 외식 물가 부담을 완화하는 동시에 소상공인 매출 증대를 지원하기 위한 것"이라며 "앞으로도 포용금융 관점에서 소상공인과 지역경제에 도움이 되는 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기