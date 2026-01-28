저축은행·상호금융 '온투업 연계투자' 중금리대출 허용

금융위, 혁신금융서비스 34건 신규지정

캐피털사, 車 '원스톱 부가서비스' 가능

금융위원회가 저축은행과 상호금융조합이 신청한 '온라인투자연계금융업(온투업·P2P) 연계 투자 서비스'를 혁신금융사업으로 신규 지정했다. 저축은행과 상호금융조합은 P2P 사업자가 모집·심사한 개인신용대출 상품에 투자자로 참여할 수 있게 된다.

금융위는 28일 정례회의를 열고 혁신금융 서비스 34건을 신규로 지정했다고 밝혔다.

금융위는 이날 애큐온저축은행 외 19사와 고양축산업협동조합 외 9사가 신청한 온투업 연계 투자 서비스 30건을 신규 지정했다.

서비스는 저축은행과 상호금융조합이 온투업자가 모집·심사한 개인 신용 대출 상품에 투자자로 참여하는 구조다. 서비스를 통해 중·저신용자는 기존보다 낮은 금리로 대출을 이용하거나 새 대출 기회를 확보할 수 있을 것으로 보인다.

현대캐피탈의 '자동차 관련 원스톱 부가서비스'도 신규 지정됐다. 현대캐피탈 금융회원과 애플리케이션 이용자의 금융데이터와 주행거리, 운전습관 등 데이터를 종합 분석해 고객에게 맞춤형 부가서비스를 추천하는 것이 특징이다.

소비자는 여러 앱을 설치하거나 오프라인 매장을 방문할 필요 없이 앱 하나로 부가 서비스와 관련된 많은 절차를 한 번에 처리할 수 있게 된다.

비바리퍼블리카의 '방한 외국인 전용 선불 전자 지급 수단 서비스'도 신규 지정됐다.

서비스는 국내 본인 확인 기관을 통한 신원 확인이 어려운 외국인을 대상으로 무기명 선불 전자 지급 수단의 발행 한도를 기존 50만원에서 100만원으로 올리는 것을 주 내용으로 한다.

이번 조치를 통해 방한 외국인의 현금 휴대 불편과 자국 신용카드 결제에 따른 수수료 부담이 일부 해소될 것으로 전망된다.

헥토파이낸셜·한국스탠다드차타드은행이 공동 신청한 '앱 이용자 선불 충전금 대상 은행 제휴 계좌 연계 서비스'와 한국거래소의 '금융기관 내부 단말기에서 SaaS(Software-as-a-Service) 활용 서비스'도 신규 지정됐다.





