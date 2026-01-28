본문 바로가기
희망퇴직 여파에…LG생활건강, 지난해 4분기 적자 전환

한예주기자

입력2026.01.28 16:51

영업손실 727억원
연간 영업익 1707억원…62.8%↓

LG생활건강 이 지난해 4분기 적자 전환했다. 희망퇴직 등 국내·외 인력 효율화 관련 일회성 비용이 반영되면서 실적에 부담으로 작용했다.


LG생활건강은 지난해 4분기 연결 기준 매출이 1조4728억원으로 전년 동기 대비 8.5% 감소했고, 영업이익은 -727억원으로 적자 전환했다고 28일 밝혔다.

지난해 연간 매출은 6조3555억원, 영업이익은 1707억원으로 각각 6.7%, 62.8% 감소했다.


LG생활건강 CI. LG생활건강

4분기 해외 지역별 매출은 닥터그루트, 유시몰 등 주력 브랜드의 판매 호조로 미국과 일본에서 각각 7.9%, 6.0% 상승한 반면, 중국은 전년 동기 기저 부담으로 16.6% 하락해 전체 해외 매출이 5.0% 감소했다. 연간 해외 매출은 미국, 일본 지역이 실적을 견인하면서 1.2% 성장했다.


사업 부문별로 보면 뷰티 부문은 4분기 매출이 전년 동기 대비 18.0% 하락한 5663억원을 기록했다. 영업이익은 -814억원으로 적자 전환했다. 더페이스샵, VDL 등 해외 전략 브랜드의 판매 호조로 해외 시장 다변화에 가시적 성과가 나타났고 더후, LG프라엘 등 주요 브랜드의 신제품 출시로 시장 입지를 강화하고 있다. 다만, 브랜드 건전성 제고를 위한 면세 물량 조정 등 유통채널 재정비 작업이 지속되는 가운데 4분기 희망퇴직 등 대규모 일회성 비용이 발생하며 실적이 부진했다. 연간 매출은 2조3500억원으로 16.5% 감소했고, 영업이익은 -976억원을 기록했다.

생활용품을 담당하는 HDB(Home Care & Daily Beauty) 부문은 4분기 매출과 영업이익이 각각 5230억원, 187억원으로 전년 동기 대비 매출은 2.9% 올랐지만, 영업이익은 5.5% 감소했다. 닥터그루트, 유시몰을 중심으로 고객 접점 확대를 위한 마케팅 활동을 전개하고 북미, 일본 등 해외 시장에서 오프라인 판로를 확장하면서 성장세를 이어갔다. 프리미엄 브랜드의 마케팅 확대와 인력 효율화 관련 일회성 비용으로 영업이익은 줄었다. 그럼에도 연간 매출은 2조2347억원, 영업이익은 1263억원으로 각각 2.8%, 3.1% 증가했다.


음료 부문은 매출 3835억원으로 전년 동기 대비 6.7% 하락했다. 영업이익은 -99억원으로 인력 효율화 관련 일회성 비용이 발생해 적자 전환했다. 코카콜라 제로, 몬스터에너지 등 주요 브랜드가 꾸준히 성장했지만, 내수 경기 불황에 계절적 비수기까지 겹치면서 4분기 매출과 영업이익이 모두 역신장했다. 연간 매출은 1조7707억원, 1420억원으로 전년보다 각각 2.9%, 15.5% 감소했다.


LG생활건강은 어려운 경영 환경 속에서도 실적 반등을 위한 다양한 변화를 시도할 예정이다. 특히, 고성장하고 있는 디지털 커머스, 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 등을 전략적으로 육성해 성장 기반을 확보하고 북미, 일본 등 성장하고 있는 해외 시장에 대한 공략도 강화할 방침이다. 이선주 LG생활건강 사장 역시 올해 경영 목표를 'Science Driven Beauty & Wellness Company'(과학에 기반한 뷰티·건강 기업)'로 정하고 한 자릿수 매출 성장을 다짐했다.


LG생활건강 관계자는 "고성장 채널과 지역을 중심으로 주요 브랜드를 집중 육성할 것"이라면서 "디지털 마케팅 전략을 고도화해 고객에게 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

