경북도의회, TK행정통합 안건 찬성 46명 반대 11명 통과…대구시의회는 2024년말 찬성 통과

경북도의회가 28일 TK행정통합 안건을 통과시키면서 TK행정통합이 급물살을 타게됐다.

경북도의회는 이날 오후3시 본회의를 열어 대구경북 행정통합 찬반 의견을 물은 결과, 전체 의원 59명 중 찬성 46명, 반대 11명, 기권 2명으로 경북도가 대구시와 행정통합을 추진하도록 결의했다.

이철우 경북지사는 이날 경북도의회 본회의에 참석해 "대구경북 행정통합은 지방소멸을 막고 경북을 살리고 지키는 핵심요법이라"며 "어느 누구도 손해보지 않는 통합을 이루겠다"고 밝혔다.

하지만 김대일 의원(국민의힘·안동), 도기욱 의원(국민의힘· 예천) 등은 "도민의 의견수렴없이 졸속으로 밀어붙이기식으로 추진한다. 행정통합으로 피해를 보는 북부지역에 대한 대안이 없다, 통합 후 재정과 권한이 대구로 집중된다"는 점을 지적한 뒤 반대입장을 밝혔다.

대구시의회는 2024년 12월12일 열린 본회의에서 의원 32명중 찬성 31명, 반대 1명으로 대구경북 행정통합안건을 통과시킨적이 있다.

대구시와 경북도는 "대구시의회와 경북도의회 찬성의견을 행정통합 특별법을 제정중인 국회로 보낸다 "고 밝혔다.





