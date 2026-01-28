본문 바로가기
엔씨 '아이온2' 작업장 제재 강화…"특정 VPN·하드웨어 차단"

노경조기자

입력2026.01.28 16:36

"공정한 게임 생태계 조성 노력"
콘텐츠 업데이트로 편의성 개선

엔씨소프트 는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'의 작업장 대응을 강화하고, 이용자 편의성을 개선하는 업데이트를 진행한다고 28일 밝혔다.


'아이온2'. 엔씨소프트 제공

'아이온2'. 엔씨소프트 제공

'아이온2' 개발진은 전날 라이브 방송을 통해 ▲특정 해외 가상사설망(VPN) 차단 ▲게임 내 신고 시스템 고도화 ▲하드웨어 차단 방식 도입 등 작업장 대응 방안을 발표했다. 작업장은 게임 아이템을 팔아 현금화하기 위해 다수의 계정을 동원하는 악성 이용자를 말한다.

개발진은 '부정 사용자 영구·인증 제재 현황'을 공개하며 작업장 근절을 향한 의지를 드러냈다. 앞으로도 공정한 게임 생태계 조성을 위해 강도 높은 작업장 대응을 지속한다는 방침이다.


또 무분별한 채집 매크로 확산 방지를 위해 채집 가능 레벨을 45로 상향 조정했다. 앞서 엔씨소프트는 지난해 12월부터 두 차례에 걸쳐 불법 매크로 프로그램 이용자들을 서울 강남경찰서에 업무방해 혐의로 고소했다. 게임사가 이용자를 직접 고소한 것은 이례적이다.


편의성 개선 측면에서는 스킬 사용을 편리하게 만드는 시스템을 추가했다. 마우스 좌우 클릭에 해당하는 '평타 캔슬' 지원 기능을 우선 적용했으며, 추후 다른 스킬까지 확장할 예정이다. 이용자 요청이 많았던 '캐릭터 창고' 기능도 업데이트했다.

아울러 게임 콘텐츠에 변화를 줘 플레이어 대 플레이어(PvP), 플레이어 대 환경(PvE) 전반의 밸런스를 재조정하기로 했다. '아이온2' 정기 업데이트에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
