닥터블룸, 스코모트·네스트랩과 전략적 MOU 체결

하루미감, 글로벌 표준 브랜드 구축 본격화

케이허벌(K-Herbal) 이너뷰티 브랜드 닥터블룸(Dr.Bloom)은 스코모트(SCOMOT), 네스트랩(NESTLAB)과 잇따라 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

닥터블룸은 이를 계기로 자사 대표 브랜드 '하루미감'의 글로벌 표준 브랜드 구축 및 해외 유통 인프라 확대에 본격 착수한다.

협약은 하루마감을 '한국형 한방 체질 설계 이너뷰티'라는 글로벌 표준 카테고리 브랜드로 육성하기 위한 취지로 마련됐다. 양사는 글로벌 유통망 연계부터 브랜드 보호 및 지적재산권(IP) 관리까지 수출 전 과정에 대한 통합 실행 체계를 공동 구축하기로 했다.

스코모트는 아시아·유럽·미주권 유통 네트워크와 수출 규제 대응 경험을 보유한 글로벌 무역·유통 전문 기업이다. 네스트랩은 글로벌 웰니스 및 뷰티 분야에서 쌓아온 유통 경험을 기반으로 해외 진출 종합 솔루션을 제공하는 기업이다.

닥터블룸은 협약을 통해 ▲싱가포르·영국·인도네시아 등 현지 유통 채널 연계 ▲국가별 인증·수입 규정 대응 체계 구축 ▲글로벌 가격 정책 및 브랜드 보호 전략 수립 ▲물류 구조 최적화 및 해외 판매 구조 설계 등 글로벌 사업 인프라를 단계적으로 확립하게 된다.

양모연 닥터블룸 대표는 "이번 MOU는 하루미감을 '케이허벌 글로벌 표준 브랜드'로 성장시키기 위한 구조 설계형 파트너십"이라며 "싱가포르·영국을 시작으로 아시아·유럽 주요 시장까지 단계적인 글로벌 유통 네트워크를 구축해 나가겠다"고 했다.





