정부, 산업 R&D 대수술…지역·AI·산업경쟁력 중심으로 재편

'5극3특' 성장엔진·M.AX 제조전환·도약기술 프로젝트 추진

규제프리·사업화펀드·인재 육성도 병행

정부가 산업기술 경쟁력 강화를 위해 산업 연구개발(R&D)의 체계를 대대적으로 손질한다. 지역 성장엔진 확보, 제조 AI 전환(M.AX), 산업 경쟁력 강화라는 3대 축을 중심으로 투자 방향을 개편하고, 규제 완화·사업화·인력 육성 등 지원 기반도 함께 보강하는 방안이 추진된다.

산업통상부는 28일 무역보험공사 대회의실에서 '2026년 제1차 산업 R&D 전략기획투자협의회'를 열고 '산업 R&D 혁신방안'을 발표했다. 문신학 차관이 주재한 이번 협의회에는 산학연 전문가들이 참석해 내년도 신규과제 추진계획도 함께 논의했다.

이번 혁신방안은 각국의 공세적 산업정책 경쟁과 AI 기술혁신 속도에 대응하기 위해 마련됐다. 우선 지역 R&D는 2조원 규모의 '5극3특 성장엔진 육성 R&D'를 통해 육성한다. 반도체 남부벨트, 배터리 삼각벨트 등 권역별 첨단산업 기반을 강화하고, 1조5000억원 규모의 'K-화학산업 대전환 프로젝트'도 추진해 산업위기 지역의 회복을 지원할 계획이다.

과제 선정 시 지역 고용과 투자 효과를 의무적으로 반영하도록 하고, 지역전용 과제 유형도 신설된다. 첨단산업 특성화 대학원 6개소를 추가 지정하고 2030년까지 공공연 중심으로 산연 공동연구실 30개도 구축한다.

제조 AI 전환을 위한 M.AX R&D도 강화된다. 2030년까지 AI 팩토리 500개를 구축하고, 대중소 협력으로 제조 AI 선도 모델 15개를 개발한다. 자율주행·자율운항 등 차세대 AI 임베디드 기술 개발이 확대되며, 산업특화 휴머노이드 실증도 2026년 10곳에서 추진된다. 올해는 7000억원 규모의 '온디바이스 AI 반도체 개발 사업'도 착수한다.

산업 경쟁력 강화를 위한 '산업도약 기술 프로젝트'도 수요기업 중심으로 추진된다. 주력기업이 협력사와 함께 참여하는 방식으로 R&D 효과를 산업생태계 전반으로 확장하는 게 목표다. 시범사업은 2026년 시작하며, 2027년부터 대형 과제화한다.

정부는 투자만큼 실행 기반도 정비한다. 산업부는 산업규제 30대 혁신과제를 도출해 특례를 부여하는 '규제프리 R&D'를 신설하고, 1조원 규모의 사업화 펀드를 조성해 도약 기술 프로젝트 등에 집중 투자한다.

인력 측면에서는 박사후 연구자·신진연구자·스타 엔지니어로 이어지는 전주기 지원 시스템을 구축하고 '공학인의 날'도 제정한다. 또 연구자 부담이 큰 행정절차도 줄인다. 100억원 이상 대형과제 비중을 2030년까지 30% 확대하고, 시장 변화에 따라 과제 중단·목표 변경이 가능하도록 한다. 연구비 자체정산과 소액증빙 면제를 확대해 행정부담 대신 연구 몰입 환경을 조성한다.

문 차관은 "전 세계가 AI와 산업의 인공지능 전환을 위한 속도경쟁에 들어가면서 산업기술 혁신은 선택이 아니라 생존의 문제"라며 "민관이 함께 산업 R&D 혁신방안을 적극 실행해 제2의 산업 도약을 이루겠다"고 말했다.





