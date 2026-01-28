전남 학생들 UN 본부 '방문'…8박 9일 '외교 실습'

차지훈 대사 "미래 세대 역할 중요"

UN→대사관→총영사관 순회

전남 학생들이 국제연합(UN) 본부에서 한국 외교의 최전선을 직접 체험하며 글로벌 리더로 성장하는 발판을 마련했다.

전남교육 꿈실현재단은 전남학생공공외교스쿨 2기 학생외교관들이 워싱턴·뉴욕·샌프란시스코 일원에서 진행 중인 국외활동의 일환으로, 최근 미국 뉴욕 소재 UN 본부와 주유엔대한민국대표부를 방문해 차지훈 대사와 간담회를 가졌다고 28일 밝혔다.

전남학생공공외교스쿨 학생들이 차지훈 대사와 간담회를 진행하고 있다. 전남도교육청 제공

이번 방문은 전남학생공공외교스쿨 국외활동의 핵심 일정이다. 학생들은 세계 평화와 안보를 논의하는 국제기구의 심장부를 찾아 국제사회의 주요 현안을 직접 살펴보고, 현직 외교관으로부터 UN의 역할과 외교 현장에 대한 생생한 설명을 듣는 시간을 가졌다.

간담회에서 차 대사는 국제사회 현장에서 공공외교 활동을 펼치고 있는 전남 학생들을 격려하며 UN이 인류의 평화와 안보, 지속가능한 발전을 위해 수행하는 역할을 설명했다. 특히 전 인류적·전 지구적 과제를 해결하는 과정에서 미래 세대의 역할과 참여가 중요하다는 점을 강조했다.

학생들은 UN 안전보장이사회의 기능과 역할, UN이 추구하는 핵심 가치, 상임이사국 제도와 거부권 문제, 안보리 개혁 논의 등 국제사회의 주요 현안을 주제로 적극적인 질의응답을 이어갔다. 또한 국제기구 진출에 필요한 개인의 자질에 대해서도 구체적인 조언을 들었다.

간담회에 참가한 학생들은 "국제사회 문제 해결이 생각보다 훨씬 복합적인 과정이라는 것을 알게 됐다", "UN이 평화를 논의하는 공간이면서도 현실 속 이해관계와 선택 사이에서 끊임없는 조정이 이뤄지는 현장이라는 점이 인상 깊었다"고 소감을 전했다.

학생들은 UN 본부 방문 외에도 필라델피아 서재필 기념관, 주미국 대한민국대사관, 샌프란시스코 총영사관 등 주요 재외공관과 외교 현장을 차례로 방문하며 국제사회 현장에서 공공외교 활동을 실천하고 외교 실무를 직접 체험할 예정이다.

전남학생공공외교스쿨은 전남교육 꿈실현재단이 운영하는 학생 주도형 국제개발협력·공공외교 교육 프로그램이다. 학생들은 국내 사전교육을 거쳐 해외 현장 실천 활동을 통해 세계시민으로서의 책임 의식과 글로벌 역량을 키우고 있다. 학생들은 오는 30일 귀국할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자



