의성, 지질공원을 ‘지역산업’으로 키운다

지오파트너 2기 16곳 출범

민관 협력으로 지속가능 운영체계 전환

의성군이 국가지질공원의 지속가능성을 높이기 위한 민관 협력 모델을 본격적으로 가동한다.

의성군은 지난 26일 국가지질공원의 체계적 운영과 지역사회 참여 기반 강화를 위해 제2기 의성 국가지질공원 지오파트너 16개소를 선정하고 협약식 및 간담회를 개최했다고 밝혔다.

의성 국가지질공원 제2기 지오파트너 협약식에서 기념촬영 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번에 선정된 지오파트너는 숙박, 음식, 카페, 체험, 마을, 단체, 관광 등 다양한 분야의 지역 주체들로 구성됐다. 이들은 향후 의성 국가지질공원의 탐방·교육·체험·홍보 사업과 연계해 지질자원을 활용한 콘텐츠를 공동 기획·운영하며, 국가지질공원의 현장 실행력을 높이는 역할을 맡게 된다.

의성군은 이날 지오파트너와의 공식 협약을 통해 국가지질공원 제도 전반과 의성 국가지질공원의 중장기 운영 방향을 공유하고, 지오파트너의 역할과 협력 방식에 대한 설명을 진행했다. 아울러 개별 업종과 특성을 반영한 협력 사업 및 프로그램 연계 컨설팅을 병행해, 실질적인 성과 창출로 이어질 수 있는 협력 기반을 마련했다.

특히 이번 지오파트너 2기 운영은 지질자원의 보존과 교육, 활용을 지역경제와 연결하는 구조를 지향한다는 점에서 의미가 크다. 단순한 관광 연계를 넘어, 지역 주민과 민간 주체가 국가지질공원 운영의 주체로 참여하는 지속가능한 관리 모델을 정착시키겠다는 전략이다.

김주수 의성군수는 "지오파트너는 국가지질공원의 가치를 지역 현장에서 실현하는 핵심 동력"이라며 "제2기 지오파트너와 함께 지질공원 콘텐츠를 한층 고도화하고, 2027년 국가지질공원 재검증을 대비해 지역사회 참여 기반을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.

의성군은 앞으로 지오파트너와의 협력을 통해 지역 특성을 살린 지질관광 프로그램과 교육·체험 콘텐츠를 확대하고, 국가지질공원을 중심으로 한 지역 상생 모델을 단계적으로 확산시켜 나간다는 방침이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>