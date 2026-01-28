한국교육개발원, 한국이민정책학회와 업무협약 체결

이주배경학생·외국인 유학생 정책 연구 강화

한국교육개발원(KEDI)이 28일 한국이민정책학회와 '이주배경학생·외국인 유학생 정책 연구 강화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

28일 한국교육개발원 중회의실에서 고영선 한국교육개발원 원장(사진 오른쪽)과 임동진 한국이민정책학회 회장(왼쪽)과 업무협약을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 한국교육개발원

이날 협약식은 이주배경학생 및 외국인 유학생 증가에 따른 교육 환경 변화에 대응하고, 양 기관이 협력 체계를 구축해 연구 및 사업을 공동 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▲이주배경학생 및 외국인 유학생의 학습·적응·진로·정주 및 교육격차 해소와 관련한 데이터 기반 정책 연구 수행 ▲교육 지원 정책 및 진로·취업 연계 정책 추진을 위한 연수 프로그램, 교육 자료 및 콘텐츠 개발·운영 ▲교육-이민정책 연계, 유학생 취업·정주 및 2단계 이민정책 관련 공동 세미나·포럼·워크숍 개최와 연구 성과 공유·확산 ▲교육·이민·사회통합 현안 대응을 위한 기타 협력 사항 등에 대해 상호 협의해 적극 협력할 예정이다.

고영선 한국교육개발원장은 "이번 업무협약을 통해 이주배경학생과 외국인 유학생을 둘러싼 교육 환경 변화에 체계적으로 대응하고, 정책 연구와 현장 지원을 연계하는 실질적인 협력 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 관련 정책 개발과 교육 현장 지원 강화를 위해 한국이민정책학회와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





