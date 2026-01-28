본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

한국교육개발원, 한국이민정책학회와 업무협약 체결

오주연기자

입력2026.01.28 16:17

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이주배경학생·외국인 유학생 정책 연구 강화

한국교육개발원(KEDI)이 28일 한국이민정책학회와 '이주배경학생·외국인 유학생 정책 연구 강화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

28일 한국교육개발원 중회의실에서 고영선 한국교육개발원 원장(사진 오른쪽)과 임동진 한국이민정책학회 회장(왼쪽)과 업무협약을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 한국교육개발원

28일 한국교육개발원 중회의실에서 고영선 한국교육개발원 원장(사진 오른쪽)과 임동진 한국이민정책학회 회장(왼쪽)과 업무협약을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 한국교육개발원

AD
원본보기 아이콘

이날 협약식은 이주배경학생 및 외국인 유학생 증가에 따른 교육 환경 변화에 대응하고, 양 기관이 협력 체계를 구축해 연구 및 사업을 공동 추진하기 위해 마련됐다.


양 기관은 ▲이주배경학생 및 외국인 유학생의 학습·적응·진로·정주 및 교육격차 해소와 관련한 데이터 기반 정책 연구 수행 ▲교육 지원 정책 및 진로·취업 연계 정책 추진을 위한 연수 프로그램, 교육 자료 및 콘텐츠 개발·운영 ▲교육-이민정책 연계, 유학생 취업·정주 및 2단계 이민정책 관련 공동 세미나·포럼·워크숍 개최와 연구 성과 공유·확산 ▲교육·이민·사회통합 현안 대응을 위한 기타 협력 사항 등에 대해 상호 협의해 적극 협력할 예정이다.

고영선 한국교육개발원장은 "이번 업무협약을 통해 이주배경학생과 외국인 유학생을 둘러싼 교육 환경 변화에 체계적으로 대응하고, 정책 연구와 현장 지원을 연계하는 실질적인 협력 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 관련 정책 개발과 교육 현장 지원 강화를 위해 한국이민정책학회와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과

새로운 이슈 보기