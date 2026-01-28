"스페이스X, 6월 상장 검토…머스크 생일에 맞출 수도"

본문 바로가기
유현석기자

입력2026.01.28 16:30

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 6월 스페이스X의 기업공개(IPO)할 것이라는 전망이 나왔다. 자신의 생일과 태양계 행성들이 정렬하는 한 시점에 IPO를 진행할 것으로 알려졌다.

연합뉴스

연합뉴스

28일 영국 파이낸셜타임스(FT)는 내부 사안에 정통한 소식통을 인용해 "목성과 금성이 3년여 만에 가장 가까이 보이는 '합(conjunction)' 현상이 나타나는 6월 중순을 IPO 시점으로 겨냥하고 있다"고 전했다. 비영리단체 플래너터리 소사이어티(The Planetary Society)에 따르면 6월 8~9일 목성과 금성이 매우 가까운 거리로 접근한다. 또 며칠 뒤에는 수성도 이 두 행성과 대각선으로 정렬된다.


IPO 시점을 6월로 검토하고 있는 또 다른 이유로는 머스크 CEO의 생일(6월 28일)이 꼽힌다. FT는 "이 같은 이례적인 요구는 스페이스X의 주요 의사결정 전반에 머스크 CEO 개인의 영향력이 얼마나 강하게 작용해 왔는지를 보여준다"고 설명했다.

스페이스X는 공모를 통해 약 1조5000억달러 기업가치로 최대 500억달러를 조달할 계획이다. 2019년 사우디아라비아 아람코의 290억달러를 크게 웃도는 규모다. 다만 소식통은 "모든 수치는 잠정적이며 변경될 수 있다"고 말했다.


다만 시장에서는 6월 상장 일정이 지나치게 촉박하다고 지적한다. 스페이스X는 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장신고서(S-1)를 제출하고 IPO를 위해 글로벌 로드쇼도 진행해야 한다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
