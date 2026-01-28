본문 바로가기
與野, 29일 본회의서 민생 법안 90건 처리...필버법은 추가 논의

지혜진기자

입력2026.01.28 16:15

00분 30초 소요
국민의힘 "비쟁점 법안, 필리버스터 철회"

여야가 29일 열리는 본회의에서 비쟁점 민생 법안 90건을 합의 처리하기로 했다. 국민의힘은 민생 법안에 한해서는 필리버스터를 철회하겠다는 입장이다.


여야 원내운영수석부대표는 28일 오후 국회의장 주재 회동에서 이같이 결정했다고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

유상범 국민의힘 원내수석은 "(90건의 법안 중에서) 국민의힘이 필리버스터를 신청한 법안 부분은 철회하는 형식으로, 합의 처리하기로 했다"고 설명했다.

이어 더불어민주당이 추진하는 '필리버스터(무제한 토론) 방지법'은 여야 원내대표 간 좀 더 논의할 계획이라고 말했다. 애초 민주당은 필리버스터 진행 시 본회의 정족수인 60명이 자리를 지켜야 한다는 취지로 입법을 추진했으나 이 부분을 제외하고 국회의장이 지정하는 의원에게 사회를 맡길 수 있는 조항과 종결 투표를 전자화하는 내용만 담아 처리키로 논의 중이다. 국민의힘 소속 주호영 국회부의장이 필리버스터 사회를 거부하는 가운데 민주당 소속의 우원식 국회의장과 이학영 국회부의장의 부담을 덜어주기 위한 것으로 풀이된다.


천준호 민주당 원내수석은 "국회법(필리버스터 방지법)은 오늘 중으로 아마 원내대표 간 회동이 있을 것"이라며 "추가 논의해서 새로 확정하게 될 것으로 기대한다"고 부연했다.




지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
