경제
KB금융 "스타뱅킹 앱으로 전국 박물관·미술관 무료 관람"

김민영기자

입력2026.01.28 16:11

KB 무료관람 프로젝트, 상반기도 운영
3만4000명이 혜택 누려

KB금융그룹은 'KB금융그룹과 함께하는 전국 공립 박물관·미술관 무료관람 프로젝트'를 올해 상반기에도 지속 운영한다고 28일 밝혔다.


KB금융 "스타뱅킹 앱으로 전국 박물관·미술관 무료 관람"
문화체육관광부는 지난 20일 국민 생활 속 문화 향유 기회를 확산하기 위해 시행 중인 '문화가 있는 날'을 매달 마지막 주 수요일에서 매주 수요일로 확대하는 '문화기본법 시행령' 개정안을 입법예고 했다.

이에 KB금융은 문화 경험이 더 넓게 확산할 수 있도록 전 국민을 대상으로 박물관·미술관 무료관람을 지원하고 있다. 'KB 무료관람 프로젝트'가 대표적이다. 지난해 9월부터 KB금융과 한국박물관협회가 함께 진행하는 이 프로젝트는 전국 주요 공립 박물관·미술관 40여 곳의 전시 관람과 교육·체험 프로그램을 무료로 이용할 수 있도록 지원한다.


무료 관람·체험을 원하는 고객은 KB국민은행의 대표 금융 플랫폼인 KB스타뱅킹을 통해 간편하게 신청할 수 있다. 앱 내 '국민지갑'의 '박물관·미술관 무료관람' 메뉴에서 서울의 '둘리뮤지엄', '서대문자연사박물관'을 비롯해 제주의 '제주현대미술관', 경남의 '클레이아크김해미술관', 전북의 '무주곤충박물관' 등 전국 주요 공립 박물관에서 운영하는 전시와 예술 체험 프로그램을 선택할 수 있다.


KB금융에 따르면 'KB 무료관람 프로젝트'를 통해 전국의 박물관·미술관을 찾은 관람객은 약 3만4000명에 달한다.

KB금융 양종희 회장은 "KB금융은 예술이 남기는 본질적인 울림이 사회의 감수성을 넓히고 일상을 풍요롭게 한다는 믿음으로 문화예술 현장을 꾸준히 지원해 왔다"며 "KB금융이 고객에게 금융의 본질인 신뢰라는 가치를 전하듯, 문화예술이 담고 있는 본질이 더 많은 분들의 일상에 닿을 수 있도록 앞으로도 다양한 지원을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

