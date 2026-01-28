본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

김동연 "법위에 군림해 온 김건희씨 또 다시 사법정의 비켜가"

이영규기자

입력2026.01.28 16:06

수정2026.01.28 16:14

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 28일 김건희 씨의 주가조작 등에 대한 1심 판결에 대해 "법 위에 군림해 왔던 김건희 씨가 또다시 사법 정의를 비켜나갔다"며 "끝까지 지켜보겠다"고 밝혔다.


김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "지체된 정의는 반드시 바로 세워져야 한다"며 "이제 시작일 뿐"이라고 말했다.

이어 "명명백백히 밝혀내야 할 중대 비리 의혹이 산적해 있다"며 "특히 '2차 종합특검'을 통해 전면적 진상규명으로 나아가야 한다"고 강조했다.


김동연 경기도지사

김동연 경기도지사

AD
원본보기 아이콘

특히 "그중에서도 가장 악질적인 사안이 '양평 고속도로 종점 변경'"이라며 "국가사업을 가족 사업으로 사유화한 권력형 비리의 종합판"이라고 비판했다.


그러면서 "정의가 바로 서는 그날까지 끝까지 지켜보겠다"고 덧붙였다.

서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 이날 김건희 씨의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건의 선고 공판을 열고 징역 1년8개월, 추징금 1281만5000원을 선고하고 그라프 목걸이를 몰수한다고 선고했다. 김건희 특검이 재판부에 요청한 형량에는 크게 미치지 못했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과

새로운 이슈 보기