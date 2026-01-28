K2 전차 유럽 수출 확대…HD건설기계, 폴란드 엔진 2차 공급

2022년 이어 현대로템과 2차계약

군산공장 준공해 물량 대응

HD건설기계는 현대로템과 폴란드 수출용 K2 전차에 탑재되는 엔진(DV27K) 공급 계약을 체결했다고 28일 공시했다. 이번 계약은 2022년에 이은 두 번째 공급으로, 규모는 총 116대다.

이번에 공급되는 엔진은 올해 하반기부터 폴란드로 수출될 국산 K2 전차에 장착될 예정이다. 일부 물량은 예비용과 변속기 시험용 엔진으로 활용된다. HD건설기계는 이번 계약을 계기로 구난차, 장애물 개척차, 교량전차 등 특수 목적 차량용 전차 엔진 공급도 확대할 계획이다.

HD건설기계는 K2 전차용 엔진을 독자 개발해 양산 중인 유일한 제조사로, 안정적인 공급과 유지·보수 체계를 바탕으로 K-방산 수출을 지원하고 있다. 폴란드 외에도 현재 튀르키예의 차기 전차인 알타이 전차용 엔진을 단독 공급하고 있으며, 남미 페루와의 K2 전차 수출도 가시화되고 있다.

K2 전차용 엔진은 최대 출력 1500마력으로, 현존 전차용 엔진 가운데 최고 수준의 성능을 갖췄다. 56톤급 K2 전차를 시속 70km로 주행시킬 수 있으며, 강한 진동과 충격, 고온과 저온 등 극한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계됐다. 이러한 성능을 바탕으로 차세대 전차 도입을 검토 중인 각국의 관심을 받고 있다.

HD건설기계는 지난해 튀르키예 전차용 엔진 양산에 돌입한 데 이어, 중동 최대 방산 전시회인 IDEX에 참가하는 등 글로벌 방산 시장에서 전차 엔진 분야의 신뢰도와 네트워크를 강화하고 있다. 페루 육군을 비롯해 전차 현대화 계획을 추진 중인 동유럽 국가들을 대상으로 추가 수주도 모색 중이다.

회사는 인천공장과 함께 올해 준공 예정인 군산공장의 방산 엔진 생산라인을 통해 중장기적인 물량 확대에도 안정적으로 대응할 방침이다.

HD건설기계 관계자는 "K2 전차의 유럽 공급 확대에 기여하게 돼 의미가 크다"며 "독자 개발한 1500마력급 전차 엔진의 성능과 신뢰성을 바탕으로 방산 분야에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자



