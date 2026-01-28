광주시교육청, AI교육원 개원으로 'AI 기본교육 주권시대'

광주시교육청 AI교육원이 광주형 AI교육의 새로운 출발을 알리는 개원식을 개최했다. 광주시교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시교육청은 AI교육원이 광주형 AI교육의 새로운 출발을 알리는 개원식을 개최했다고 28일 밝혔다.

이날 본원 대강당에서 열린 개원식에는 이정선 교육감, 시의회·대학 관계자, 시민 등이 참석했다. 개원식은 '디지털 교육 격차를 넘어 AI 기본교육 시대를 열다'를 슬로건으로 인공지능이 모두의 기본 권리가 되는 광주교육의 비전을 대내외에 제시하고자 마련됐다.

이정선 교육감과 학생·학부모 대표들이 'AI 기본교육 주권시대' 개막을 선포하고, 이어 알하산 야신 존스홉킨스대 수석 교수가 'AI 기본교육의 필요성'을 주제로 토크콘서트를 진행했다. 이 자리에서 알하산 야신 교수는 "공교육을 통해 모든 학생이 소외 없이 인공지능 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 보장해야 한다"고 강조했다.

참석자들은 자율주행·에너지·헬스케어 등 지역 주력산업 콘텐츠가 구축된 1·2층 전시체험 공간을 둘러보며 최첨단 AI 기술 기반의 교육 인프라를 직접 경험하는 시간도 가졌다.

광주AI교육원은 대학 및 지역사회와 협력하는 AI 교육 생태계를 조성하는 한편 학생 대상 교육, 교직원·학부모·시민 대상 프로그램 등을 운영할 계획이다.

정지훈 교사는 "최첨단 기술이 집약된 전시체험 공간과 교육 인프라를 직접 확인하며 광주 AI 교육의 가능성을 실감했다"며 "광주AI교육원과 연계한 현장 중심의 AI 활용 연수가 확대돼 모든 교사가 수업 혁신을 주도할 수 있는 환경이 조성되길 기대한다"고 말했다.

이정선 교육감은 "AI교육원은 기술 중심이 아닌 사람 중심의 AI 기본교육을 실현하는 공간"이라며 "학생들이 인공지능을 올바르게 이해하고 미래 사회를 살아갈 역량을 기를 수 있도록 인공지능 인재 양성에 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





