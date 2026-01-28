본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

작년 유통업 매출 6.8% 증가…온라인 성장 주도, 대형마트는 '역성장'

세종=강나훔기자

입력2026.01.28 16:01

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

온라인 11.8% 증가, 백화점 플러스 전환
편의점 제자리, 대형마트 4.2% 감소

한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 쌀 20kg 평균 소매가격은 6만294원으로 지난해보다 17.2% 상승한 가운데 5일 서울 서초구 하나로마트 양재점 판매대에 쌀이 진열돼 있다. 농식품부는 지난달 1일부터 대형 유통업계와 협력해 진행 중인 쌀 20kg당 3000원 할인 행사도 최근 쌀값 상승을 감안해 오는 11일부터 5000원으로 상향할 계획이라고 밝혔다. 2025.9.5 강진형 기자

한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 쌀 20kg 평균 소매가격은 6만294원으로 지난해보다 17.2% 상승한 가운데 5일 서울 서초구 하나로마트 양재점 판매대에 쌀이 진열돼 있다. 농식품부는 지난달 1일부터 대형 유통업계와 협력해 진행 중인 쌀 20kg당 3000원 할인 행사도 최근 쌀값 상승을 감안해 오는 11일부터 5000원으로 상향할 계획이라고 밝혔다. 2025.9.5 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

온라인 소비 확대가 유통업 성장을 이끌며 오프라인 업태 간 희비가 엇갈렸다.


산업통상부가 28일 발표한 '2025년 연간 및 12월 주요 유통업체 매출동향'에 따르면 주요 26개 유통업체의 연간 매출은 전년보다 6.8% 증가했다. 온라인은 11.8% 늘며 성장세를 주도했고 오프라인은 0.4% 증가에 그쳤다. 최근 5년으로 확대 보면 온라인 매출은 연평균 10.1% 증가한 반면 오프라인은 2.6% 증가에 그쳤고 대형마트는 연평균 4.2% 감소했다.

오프라인 매출은 상반기 마이너스였지만 추경 집행과 소비쿠폰 공급 등 내수진작 조치가 시행되면서 하반기 반등세가 나타났다. 이 영향으로 백화점은 연간 4.3%, 편의점은 0.1%, 준대규모점포는 0.3% 증가했다.


백화점 매출은 7월부터 6개월 연속 증가세가 유지됐다. 반면 편의점은 점포 수가 5만4852개에서 5만3266개로 줄며 성장 폭이 제한됐다. 대형마트는 설과 추석을 제외한 대부분의 달에서 역성장을 기록하며 연간 4.2% 감소했다.


지난 12월 매출도 이러한 흐름이 반복됐다. 전체 매출은 전년 동월보다 4.4% 증가했고 온라인은 6.3%, 오프라인은 1.7% 증가했다.

업태별로는 백화점이 9.3% 증가해 가장 큰 폭의 성장을 나타냈다. 편의점은 1.4% 증가했고 준대규모점포는 1.3% 감소했다. 대형마트는 9.0% 감소했다.


온라인 부문은 소비 품목의 중심축이 식품과 생활용품으로 이동하는 흐름이 두드러졌다. 연간 기준 식품 매출은 17.5% 증가했고 생활용품과 가구는 7.0%, 서비스는 29.1% 증가했다.


12월 기준 온라인 매출 비중은 식품 29.5%, 생활가구 17.6%, 서비스 14.7% 순이었다.


대형마트는 연중 구매 건수와 구매 단가가 동시에 감소했고 점포당 매출도 대부분의 달에서 줄었다. 12월 점포당 매출은 41억8000만원으로 전년보다 7.1% 감소했다.


백화점은 명품 중심의 고가 소비가 유지되며 12월 점포당 매출이 593억7000만원을 기록했다. 전년보다 13.2% 늘어난 수준이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과

새로운 이슈 보기