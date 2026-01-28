본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

푸본현대생명, 임직원 초청 '푸본패밀리데이' 개최

이승형기자

입력2026.01.28 15:59

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'동아시아 슈퍼리그' 통해 유대감 공유

푸본현대생명이 28일 오후 잠실학생체육관에서 열리는 동아시아 슈퍼리그(East Asia Super League) 대만 푸본 브레이브스와 SK나이츠의 경기에서 임직원과 가족, 지인을 초청하는 '푸본패밀리데이(Fubon Family Day)' 행사를 진행한다.


푸본현대생명, 임직원 초청 '푸본패밀리데이' 개최
AD
원본보기 아이콘

'푸본 패밀리데이'는 임직원뿐만 아니라 가족과 지인을 초청해 소통의 장을 마련하고자 기획됐으며, 스포츠를 매개로 그룹 소속감을 제고하고 유대감을 공유하는 데 의미를 두고 있다.

이번 행사는 푸본그룹의 농구단 푸본 브레이브스가 동아시아 슈퍼리그 무대에서 한국 프로농구 구단 SK나이츠와 맞붙는 경기와 연계해 진행된다. 푸본현대생명은 임직원과 가족 및 지인들과 함께 현장에서 응원하며 회사와 브랜드를 보다 친근하게 느끼는 시간을 가진다는 계획이다.


푸본현대생명 관계자는 "푸본 패밀리데이는 임직원 가족 및 지인들과 긍정에너지를 나누며, 그룹 차원의 연대와 자긍심을 느끼고자 마련됐다"며 "앞으로도 스포츠, 문화 등 다양한 방식으로 임직원과 가족뿐만 아니라 고객과 함께 공감할 수 있는 프로그램을 계속 시행할 예정"이라고 말했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과

새로운 이슈 보기