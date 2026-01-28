푸본현대생명, 임직원 초청 '푸본패밀리데이' 개최

'동아시아 슈퍼리그' 통해 유대감 공유

푸본현대생명이 28일 오후 잠실학생체육관에서 열리는 동아시아 슈퍼리그(East Asia Super League) 대만 푸본 브레이브스와 SK나이츠의 경기에서 임직원과 가족, 지인을 초청하는 '푸본패밀리데이(Fubon Family Day)' 행사를 진행한다.

'푸본 패밀리데이'는 임직원뿐만 아니라 가족과 지인을 초청해 소통의 장을 마련하고자 기획됐으며, 스포츠를 매개로 그룹 소속감을 제고하고 유대감을 공유하는 데 의미를 두고 있다.

이번 행사는 푸본그룹의 농구단 푸본 브레이브스가 동아시아 슈퍼리그 무대에서 한국 프로농구 구단 SK나이츠와 맞붙는 경기와 연계해 진행된다. 푸본현대생명은 임직원과 가족 및 지인들과 함께 현장에서 응원하며 회사와 브랜드를 보다 친근하게 느끼는 시간을 가진다는 계획이다.

푸본현대생명 관계자는 "푸본 패밀리데이는 임직원 가족 및 지인들과 긍정에너지를 나누며, 그룹 차원의 연대와 자긍심을 느끼고자 마련됐다"며 "앞으로도 스포츠, 문화 등 다양한 방식으로 임직원과 가족뿐만 아니라 고객과 함께 공감할 수 있는 프로그램을 계속 시행할 예정"이라고 말했다.





