"난 재림예수, 곧 인류 망한다"…2년간 50억 챙긴 유튜버, 사기 혐의 조사

자신을 재림예수라고 소개하면서 돈을 가로챈 유튜버가 경찰 수사를 받게 됐다.

27일 연합뉴스에 따르면 경기 화성동탄경찰서는 사기 및 기부금품법 위반 혐의로 A씨에 대해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 유튜브와 인터넷 카페를 기반으로 활동해 온 글쓰기 강사로 2년여 전부터 자신을 재림예수라고 칭하면서 곧 인류멸망이 온다고 주장하고 새로운 성전 건립을 목적으로 후원금을 받아 챙긴 혐의를 받는다.

JTBC에 따르면 A씨는 지구 멸망이 빠르게 다가오고 있으며, 강의료 30만원에 책값으로 수백만원을 챙길뿐더러 신성한 숫자라고 주장하는 4로 이뤄진 법인 계좌에 후원금을 보내라는 요구를 하기도 했다.

경찰 이에 최근 들어 총 4명의 고소인으로부터 고소장을 접수했다. 고소인들의 피해 기간, 피해 금액 등 자세한 고소 내용은 알려지지 않았다.

고소인 중에는 A씨를 스토킹 및 명예훼손 혐의로 추가 고소한 이도 있는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "이제 막 고소장을 접수한 상태"라며 "수사 중이라는 것 외에는 말해줄 수 있는 것이 없다"고 했다.





