2025년을 한눈에…‘2026 기자가 본 100대 뉴스’ 발간

한국편집기자협회(회장 김형진)가 2025년 한 해 지면과 온라인을 뜨겁게 달궜던 이슈를 엄선한 '2026 기자가 본 100대 뉴스'(이하 100대 뉴스)를 발간했다.

100대 뉴스는 전국 53개 언론사 1000여명의 편집기자들이 직접 목록 선정과 집필까지 참여해 완성한 역사 자료집이다. 정치 경제 분야를 비롯해 지구촌에서 벌어진 각종 대형사고와 스포츠, 문화 이슈를 총망라했다.

이번 100대 뉴스에는 계엄 사태의 후유증으로 이어진 정치적 혼란, 전국을 애태우며 막대한 피해를 남긴 영남 지역 대형 산불, 국정자원 화재로 인한 정부 전산망 셧다운 사태, 프란치스코 교황의 선종, 그리고 한국 연기계의 큰 별이었던 대배우 이순재의 별세 등 국내외를 막론하는 굵직한 사건들이 빠짐없이 기록됐다.

