본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

2025년을 한눈에…‘2026 기자가 본 100대 뉴스’ 발간

입력2026.01.28 15:46

수정2026.01.28 15:48

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
‘2026 기자가 본 100대 뉴스’ 표지. 한국편집기자협회 제공

‘2026 기자가 본 100대 뉴스’ 표지. 한국편집기자협회 제공

AD
원본보기 아이콘

한국편집기자협회(회장 김형진)가 2025년 한 해 지면과 온라인을 뜨겁게 달궜던 이슈를 엄선한 '2026 기자가 본 100대 뉴스'(이하 100대 뉴스)를 발간했다.


100대 뉴스는 전국 53개 언론사 1000여명의 편집기자들이 직접 목록 선정과 집필까지 참여해 완성한 역사 자료집이다. 정치 경제 분야를 비롯해 지구촌에서 벌어진 각종 대형사고와 스포츠, 문화 이슈를 총망라했다.

이번 100대 뉴스에는 계엄 사태의 후유증으로 이어진 정치적 혼란, 전국을 애태우며 막대한 피해를 남긴 영남 지역 대형 산불, 국정자원 화재로 인한 정부 전산망 셧다운 사태, 프란치스코 교황의 선종, 그리고 한국 연기계의 큰 별이었던 대배우 이순재의 별세 등 국내외를 막론하는 굵직한 사건들이 빠짐없이 기록됐다.


100대 뉴스는 시중 온·오프라인 서점에서 만나볼 수 있다.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과

새로운 이슈 보기