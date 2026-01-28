본문 바로가기
이천시, 다음달 지역화폐 충전 인센티브 8→10%로 상향

정두환기자

입력2026.01.28 15:44

100만원 충전시 인센티브 10만원 지급

경기도 이천시는 설 명절을 맞아 지역경제 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 2월 한 달간 지역화폐인 '이천사랑지역화폐' 충전 인센티브를 8%에서 10%로 상향한다고 28일 밝혔다.

이천시, 다음달 지역화폐 충전 인센티브 8→10%로 상향
이에 따라 이 기간 충전 한도인 100만원을 충전하면 10만원의 인센티브가 제공된다. 인센티브는 예산 소진 시까지 선착순으로 지급된다.


시는 올해부터 지역화폐 운영 기준도 개선했다. 지역화폐 가맹점 연 매출 기준을 12억원 이하에서 30억원 이하로 확대해 소비자 선택폭을 넓혔다.

영세 자영업자에 대한 지원책도 마련했다. 연 매출 3억원 이하 가맹점에서 결제 시 7%의 캐시백을 지급하는 '작은가게사랑 소비지원금'도 신설했다.


이천시 관계자는 "설 명절 인센티브 상향과 함께 기존에 추진 중인 소비지원 정책을 연계해 지역 내 소비를 확대하고, 소상공인의 실질적인 매출 회복을 지원하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
