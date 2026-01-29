오늘 주목… 전기차말고 외인기관이 매집들어간 이 종목

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

제우스 제우스 079370 | 코스닥 증권정보 현재가 19,300 전일대비 1,150 등락률 -5.62% 거래량 866,779 전일가 20,450 2026.01.29 09:40 기준 관련기사 [클릭 e종목]"제우스, 신규장비 기대감이 개화될 시점"제우스, 영업이익 492억…사상 최대 '경신'[특징주]"삼성전자 레인보우 최대주주에 로봇주 상승"…제우스, 로봇사업 육성 '부각' 전 종목 시세 보기 close , 한전산업 한전산업 130660 | 코스피 증권정보 현재가 14,290 전일대비 10 등락률 -0.07% 거래량 783,120 전일가 14,300 2026.01.29 09:40 기준 관련기사 [특징주]한전산업, 체코 원전 건설 체결 가능성에 8%대↑[특징주]한전산업, 체코 “한국과 원전사업 최종계약 확신” 소식에 강세[특징주]한전산업·두산 등 원전株, '체코 원전' 수주 기대에 동반 급등 전 종목 시세 보기 close , 나노팀 나노팀 417010 | 코스닥 증권정보 현재가 10,200 전일대비 200 등락률 +2.00% 거래량 738,083 전일가 10,000 2026.01.29 09:40 기준 관련기사 AI 거품론 잦아들자 코스닥 소부장주 ‘상승 신호’[특징주] 나노팀 20%대 급등…스페이스X에 갭필러 샘플 공급 부각[상장 VC 대해부]⑤'1호 VC' 아주IB투자, 올해 바이오 회수 눈길 전 종목 시세 보기 close , 와이즈버즈 와이즈버즈 273060 | 코스닥 증권정보 현재가 1,113 전일대비 52 등락률 +4.90% 거래량 943,860 전일가 1,061 2026.01.29 09:40 기준 관련기사 와이즈버즈 "메타 '쓰레드' 발맞춰…국내 대응 준비 강화"와이즈버즈, 국내 광고대행사 최초 '틱톡 마케팅 파트너스 에이전시' 선정와이즈버즈, 메타 에이전시 퍼스트어워즈 2024 ‘퍼포먼스 히어로’ 수상 전 종목 시세 보기 close , 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 35,850 전일대비 400 등락률 -1.10% 거래량 2,286,189 전일가 36,250 2026.01.29 09:40 기준 관련기사 '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"[M&A알쓸신잡]‘쪼개기 상장’ 시도 멈출까…상법개정 후 변화는[클릭 e종목]"하나마이크론, 구조적 성장 시작…목표가 상향" 전 종목 시세 보기 close

