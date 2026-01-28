"민희진, 뉴진스 멤버 가족 녹취 듣고 실신…배신감 느껴"

민희진 전 어도어 대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

민희진 전 어도어 대표가 템퍼링 의혹의 배후 세력으로 지목된 멤버 가족의 발언을 접하고 실신했던 사실이 뒤늦게 알려졌다.

탐사보도 매체 대표는 28일 서울 종로구 기자회견에서 "민 전 대표는 멤버와 가족들이 다칠 것을 우려해 1년 넘게 침묵했다"며 "본인이 지키고 싶었던 멤버 가족이 이번 사태를 '별거 아닌 에피소드'라며 웃어넘기는 녹취를 듣고 민 전 대표가 실신했다"고 말했다.

실제 공개된 녹취에서 뉴진스 멤버의 큰아버지 이씨는 민 전 대표가 템퍼링을 하지 않았음에도 왜 침묵했느냐는 질문에 "그냥 별거 아닌 에피소드니까 넘어간 것"이라고 답했다. 민 전 대표 측은 "본인이 신경쇠약에 시달리며 죽을 고비를 넘기면서도 보호하려 했던 대상으로부터 배신감을 느껴 심리적 충격을 받았다"고 설명했다.

법무법인 지암 김선웅 변호사는 2024년 사건 발생 시점으로부터 시간이 흐른 뒤 기자회견을 열게 된 배경에 대해 "일부 보도를 통해 템퍼링 의혹이 사실처럼 굳어졌고 법적으로 주주 간 계약 소송에서만 해당 내용이 다뤄지는 한계가 있었다"며 "주식시장 교란 세력의 실체를 이제야 명확히 알게 되어 입장을 밝히게 됐다"고 말했다.

또한 최근 어도어가 다니엘과의 계약 해지를 선언하고 소송을 시작한 점이 결심의 결정적 계기가 됐다고 덧붙였다. 김 변호사는 "민 전 대표는 서로의 앞날을 응원하는 사이로 남고자 침묵했으나 어도어가 다니엘을 팀에서 퇴출하고 소송까지 제기하는 상황을 보며 뉴진스 해체에 대한 우려가 커졌다"고 강조했다.

민 전 대표 측은 이번 회견이 팀의 완전체 와해를 막기 위한 최소한의 방어권 행사라고 규정했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



