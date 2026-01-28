곡성군 '맛다곡성' 조합, 농가 부가가치 높인다

2026년 정기총회 개최

상품화 전략 집중 논의

전남 곡성군이 지난 27일 농산물종합가공센터 운영법인인 '맛다곡성 협동조합' 2026년 정기총회를 진행했다. 전남 곡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 곡성군이 농산물 가공 산업 활성화를 통해 지역 농가의 소득 증대와 경쟁력 강화에 나선다.

28일 곡성군에 따르면 군은 전날 농산물종합가공센터 운영법인인 '맛다곡성 협동조합' 2026년 정기총회를 개최했다.

이번 총회에는 조합원 20명과 군 관계자 등이 참석해 협동조합의 운영 전반에 대한 주요 안건을 심의하고, 농산물 가공 창업과 상품화 추진 방향을 공유했다.

이날 회의에서는 협동조합 운영 규정 안내를 시작으로 신규 조합원 승인, 신임 이사장 선출, 운영 규정 개정안 상정, 2025년도 결산 및 2026년도 예산 보고 등이 이뤄졌다. 참석자들은 협동조합의 안정적인 운영과 향후 사업 추진 방향에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

또 군에서 추진 중인 농산물 가공제품 관련 지원 사업에 대한 설명도 이어졌다. 군은 농산물 가공 창업을 희망하는 조합원들이 교육부터 제품 개발, 상품화 단계까지 연계 지원을 받을 수 있도록 돕기로 했다.

'맛다곡성 협동조합'은 농산물종합가공센터를 이용하는 지역 농업인들이 주축이 돼 설립한 단체다. 농산물 가공 창업과 공동 상품화 추진을 통해 농업인의 농외소득을 창출하고 지역 농산물의 부가가치를 높이는 것을 목표로 한다.

조합은 이번 총회를 계기로 새롭게 꾸려진 임원진과 함께 조합원 중심의 운영 체계를 강화하고, 가공 창업과 상품화가 실질적인 소득으로 이어질 수 있도록 역할을 단계적으로 확대할 방침이다.

곡성군 관계자는 "농산물종합가공센터가 농업인 가공 창업과 상품화의 구심점 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 농업인이 안정적으로 창업에 도전하고 경쟁력 있는 상품을 개발할 수 있도록 행정적·기술적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>