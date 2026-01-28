현대제철, '안전관리 우수연구실' 신규 인증 획득

이번 인증으로 4곳에서 6곳으로 늘어

"안전관리 역량을 높이 평가받아"

현대제철은 28일 충남 당진제철소 자동차접합실험실과 수소실험실 등 연구실 2곳이 '안전관리 우수연구실' 신규 인증을 획득했다고 밝혔다.

현대제철 당진제철소 연구소 임직원들이 안전관리 우수연구실 신규 인증 기념 촬영을 하고 있다. 현대제철

안전관리 우수연구실 인증제는 과학기술정보통신부가 대학 및 기업부설연구소 등을 대상으로 연구실의 안전 활동 수준과 관리 체계, 연구원들의 안전 의식 등을 종합적으로 평가해 공식 인증을 부여하는 제도다.

이번 인증으로 현대제철의 안전관리 우수연구실은 4곳에서 총 6곳으로 확대됐다. 신규 인증을 받은 자동차접합실험실은 자동차용강재의 용접 성능 평가와 접합 기술 연구를 통해 차량 품질 향상과 생산 효율화에 기여하고 있다. 또한 수소실험실은 고로에 수소를 주입해 공정 안정성을 확보하고 탄소배출을 줄이는 제철 기술의 실증 기반을 마련하는 연구실이다.

현대제철 관계자는 "연구원들이 직접 안전 위험 요소를 식별해 개선해 나가는 자발적 안전 개선 활동과 이를 뒷받침하는 체계적인 안전관리 매뉴얼 구축 등 안전관리 역량을 높이 평가받은 것"이라면서 "연구원 모두 안전한 환경에서 연구에 전념할 수 있도록 지속해서 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



