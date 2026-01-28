한국도 월 1만원선에 제미나이 프로 활용...구글, 저가 요금제 시작

월 1만1000원 'AI 플러스' 국내 출시

한국에서도 월 1만1000원에 구글의 생성형 인공지능(AI) 제미나이3 프로 등을 이용할 수 있게 됐다. 오픈AI가 챗GPT를 저렴한 가격에 사용할 수 있게 하는 '챗GPT 고' 요금제를 내놓자 이에 대응하는 차원으로 풀이된다.

구글은 '구글 AI 플러스' 요금제를 우리나라를 포함한 35개 국가와 지역에 출시했다고 28일 밝혔다.

구글 AI 플러스 요금제는 제미나이의 추론형 모델인 '제미나이 3 프로'와 이미지 생성 AI '나노 바나나 프로', AI 기반 영상 제작 도구 '플로우', 리서치·글쓰기 지원 툴 '노트북LM' 등 구글의 생성형 AI 기능을 활용할 수 있다.

구글 문서, 지메일, 영상 편집 등 구글 서비스에 통합된 제미나이 기능도 함께 이용할 수 있으며, 영상 제작 등에 사용할 수 있는 월 200개의 AI 크레딧이 함께 제공된다. 여기에 200GB 용량의 구글 드라이브 스토리지를 기본으로 지원한다.

구글 AI 플러스의 국내 출시 가격은 매월 1만1000원으로, 기존 구글 AI 프로 요금제보다 1만8000원 저렴하다. 구글은 이 요금제 신규 출시를 기념해 신규 구독자를 대상으로 첫 2개월간 50% 할인된 5500원에 제공된다. 기존 '구글 원 프리미엄' 2TB 구독자는 별도 신청 없이도 구글 AI 플러스의 모든 혜택이 자동으로 적용될 예정이다.

비카스 칸살 구글 AI 구독 담당 그룹 프로덕트 매니저는 "이번 요금제 출시는 이용자들이 생산성과 창의성을 한층 끌어올릴 수 있는 강력한 AI 모델과 툴을 보다 합리적인 가격에 활용할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다"고 밝혔다.

